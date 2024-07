Uitslag Grand Prix van Hongarije: Piastri wint spraakmakende eerste race na teamorder, Verstappen woedend

De Hongaarse Grand Prix is alweer een feit. Op de welbekende Hungaroring ging de zege in de race van vandaag naar Oscar Piastri. Hij deelde het podium met nummer twee Lando Norris en nummer drie Lewis Hamilton.

Bij de start was het direct dringen geblazen. Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen doken alledrie aan kop de eerste bocht in. Piastri hield zijn hoofd koel, maar Norris schoot iets naar buiten. De Brit kon nergens heen, en Verstappen ging door de uitloopstrook. Hierdoor kwam hij voor Norris weer het asfalt op.

Terwijl Piastri zijn voorsprong uitbreidde, klaagde Norris over Verstappen. Hij was van mening dat de Nederlander op een onrechtmatige manier voor hem terecht was gekomen, dus hij wilde zijn plekje terugkrijgen. Verstappen vond dat pure onzin, maar de stewards besloten de zaak wel te bekijken. Red Bull greep in, en ze gaven Verstappen de opdracht om Norris erlangs te laten. Verstappen was woedend en hij haalde keihard uit naar alles en iedereen.

Opvallend

Na de eerste serie pitstops belandde Verstappen ook nog eens achter de fel verdedigende Lewis Hamilton op de baan. Hij leek er snel langs te gaan, maar hij ging wijd. Hierdoor kwam hij rondenlang vast te zitten achter zijn voormalige rivaal. Verstappen kibbelde over de boordradio, hij was overduidelijk niet tevreden met zijn team. Pas toen Hamilton zijn pitstop maakte, kon Verstappen hem passeren. Deze situatie gaf Piastri de kans om zijn voorsprong lekker uit te breiden.

McLaren koos echter voor een enorm opvallende strategie. Ze besloten Lando Norris als eerste naar binnen te halen bij de tweede reeks pitstops, en Piastri bleef doorrijden. McLaren liet weten dat Piastri zich geen zorgen hoefde te maken over zijn teamgenoot. Hij maakte zijn pitstop en verloor alsnog zijn leidende positie aan Norris. Piastri ging even door het grind en Norris kreeg te horen dat hij zijn teamgenootje erlangs moest laten. Dit zou echter pas gebeuren als Piastri achter hem zou rijden.

Nerveus

Max Verstappen zat zich op dat moment te ergeren aan zijn team. De Nederlander was aan het jagen op Charles Leclerc, en hij kon de opmerkingen van Red Bull niet waarderen. Hij spuwde zijn gal over de boordradio. Ook bij McLaren waren ze nerveus, Norris leek zijn teamgenoot er namelijk niet langs te willen laten. Hij reageerde niet op de berichten van zijn engineer, en Piastri kwam niet dichter bij. Sterker nog, het gat werd alleen maar groter.

Vuur

Norris bleef zijn radioberichten negeren, en uiteindelijk ging hij vol de discussie aan. De sfeer werd er niet gezelliger op, en dat was ook bij Red Bull het geval. Max Verstappen zat wéér vast achter Lewis Hamilton, en nu was hij er klaar mee. Hij gooide zijn wagen ernaast in de eerste bocht, raakte Hamilton en vloog door de lucht. Hij kon zijn weg vervolgen, maar het vuur sprong van zijn tong. Norris kreeg ondertussen steeds fellere radioberichten in zijn oren. Hij leek alles te negeren, maar met nog drie rondjes te gaan, trapte hij op de rem. Op het rechte stuk liet hij Piastri erlangs. Toch bleef hij in de DRS hangen.