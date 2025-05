Charles Leclerc accepteert dramatische prestaties van Ferrari niet langer

Charles Leclerc had geen beste zaterdag in Miami. De sprintrace was al mislukt voordat de opwarmronde begon, nadat hij zijn auto in de muur zette onderweg naar de grid. Ook tijdens de kwalificatie verliep het niet perfect voor de Monegask. De Ferrari-coureur wist niet verder te komen dan de achtste tijd.

Leclerc leek eindelijk weer op de juiste weg op te gaan. Hij behaalde zijn eerste podium van het seizoen in Saoedi-Arabië en het leek alsof de Ferrari weer langzaam terugkwam. Zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc laat slechte prestaties zien in Miami. De Brit kwam in de kwalificatie niet tot Q3 en start vanaf P12 vanavond.

Aquaplaning

Door de aquaplaning op de baan eindigde de Monegask in de muur. Hij werd als het ware 'een passagier in zijn eigen auto'. Hoewel de Monegask zich dus boven Hamilton wist te kwalificeren, is het alsnog een matige P8. Er werd aan Leclerc gevraagd hoe moeilijk het is om te accepteren dat de prestaties niet in de auto zitten.

De Monegask reageerde met: "Ik accepteer het gewoon niet! Het is gewoon niet goed genoeg. Het is frustrerend dat we in zo’n dipje zitten. Er zijn al behoorlijk wat races geweest waarin ik het gevoel heb dat ik het heel goed doe, maar als je dan op P4, P5, P6, P7, P8 eindigt, is dat gewoon jammer. Ik haal geen voldoening uit het goed doen."

Verbeteren

"Ik hoop gewoon dat Ferrari de situatie zo snel mogelijk kan omdraaien," voegde Leclerc er hoopvol aan toe. "Maar op dit moment is dit gewoon wat het is; ik kan er weinig aan veranderen." De racepace van de SF-25 lijkt wel verbeterd en is dus nog een sprankje hoop voor de Monegask op de zondag. Lewis Hamilton wist ook nog een P3 te rijden in de sprintrace van Miami, dus er is nog hoop voor de coureur.

Of er hoop is voor Leclerc? "Een beetje, maar ook weer niet zo veel," verzuchtte Leclerc. "Ik denk niet dat we morgen op wonderen kunnen rekenen. Het is sinds de eerste vrije training al een moeilijk raceweekend geweest, en het is lastig om daarvan te herstellen. Ik ga mijn best doen, en natuurlijk hoop ik dat de racesnelheid net zo goed zal zijn als in Jeddah, maar de baan heeft hier heel andere kenmerken. Ik denk dat het op papier moeilijker zal zijn," besloot hij realistisch.