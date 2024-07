Williams geeft Colapinto een kans in VT1 op Silverstone

Het team van Williams gaat aankomend weekend in Silverstone voor het eerst een rookie inzetten dit seizoen. Alle teams zijn verplicht om minimaal twee keer een jonge coureur in te zetten tijdens een vrije training. Aankomend weekend geeft Williams Franco Colapinto de kans.

De 21-jarige Argentijn is al geruime tijd onderdeel van de opleidingsploeg van Williams. Dit jaar rijdt Colapinto in de Formule 2, n dat doet hij zeker niet slecht. In Silverstone zal hij plaatsnemen achter het stuur van de wagen van Logan Sargeant, en dat is niet de eerste keer dat de Argentijnse coureur Formule 1-meters gaat maken. Colapinto werkte vorig jaar in Abu Dhabi namelijk ook al de Young Driver Test na het seizoen af.