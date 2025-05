Historische helm van Senna brengt recordbedrag op bij veiling

Een helm van de legendarische Ayrton Senna heeft een recordbedrag opgebracht tijdens een veiling. De helm heeft een bijzonder verhaal, en het hoofddeksel heeft bijna een miljoen dollar opgebracht. Daarmee zou het de duurste helm die ooit is verkocht op een veiling zijn.

Het is vandaag precies 31 jaar geleden dat Senna om het leven kwam tijdens een crash in de Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola. Deze week ging een uniek object uit zijn Formule 1-loopbaan onder de hamer tijdens een veiling van RM Sotheby's. Het gaat om de helm die Senna droeg tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van België in 1992.

Heldendaad van Senna

Tijdens deze sessie verrichtte Senna een heldendaad. Eric Comas crashte zeer zwaar tijdens deze kwalificatie, en hij raakte buiten bewustzijn door de klap. Zijn voet bleef hierdoor hangen op het gaspedaal, en Senna had direct door dat het goed mis was. De Braziliaan sprong uit zijn McLaren, rende naar de Ligier van Comas en schakelde de auto uit. Hiermee voorkwam hij dat de auto zou ontploffen.

Record van Leclerc

Veilinghuis RM Sotheby's heeft de helm die Senna droeg in het seizoen 1992 nu geveild. Het veilinghuis meldt dat ze de helm van de Braziliaanse Formule 1-legende hebben verkocht voor 966 duizend dollar, omgerekend is dat zo'n 850 duizend euro. Volgens Sotheby's is dat de duurste Formule 1-helm die ooit is verkocht op een veiling. Het vorige record stond op naam van Charles Leclerc. Het hoofddeksel van de Ferrari-coureur werd geveild voor 310 duizend euro. Het ging om de helm die Leclerc droeg tijdens zijn thuisrace in Monaco in 2023.

Het is niet bekend wie de helm heeft gekocht. Het is een uniek object, en het is opvallend dat het nieuws deze week naar buitenkomt. Vandaag is het immers precies 31 jaar geleden dat Senna overleed.