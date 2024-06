Uitslag kwalificatie Oostenrijk: Oppermachtige Verstappen pakt pole met enorme voorsprong

De strijd om de pole position in Oostenrijk is beslist. Op de Red Bull Ring in het plaatsje Spielberg ging die pole naar Max Verstappen. Hij deelt morgen de eerste startrij met Lando Norris , die de tweede tijd reed. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door George Russell.

Q1

Max Verstappen liet er geen gras over groeien in de eerste kwalificatiesessie. Hij verliet als eerste de pitlane, en hij had direct de snelheid te pakken. Hij was echter niet de enige die goed snelheid liet zien, want ook de McLarens en de Ferrari's oogden snel.

Iemand die er wat minder snel uitzag, was Lewis Hamilton. Tot in de laatste minuten van de sessie stond hij in de eliminatiezone. Hij wist er echter nog wel een snel rondje uit te persen, maar zelf stelde hij dat hij langzaam was. Ook Sergio Perez wist geen sterke indruk achter te laten. Net als Hamilton, wist Perez echter door te stoten naar Q2. Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Logan Sargeant en Guanyu Zhou vielen wel af.

Q2

Het tweede gedeelte van de kwalificatie begon zeer rustig. Alleen de Alpines en de Ferrari's doken direct het bloedhete Oostenrijkse asfalt op. De rest bleef nog eventjes binnen staan, maar toen het druk werd, werd het ook zee interessant.

Max Verstappen was overduidelijk sneller dan de rest en in zijn eerste run had hij een voorsprong van bijna een seconde. Zijn concurrenten wisten nog wel iets dichter bij te komen, maar het voorspelde niet veel goeds voor de rest van de sessie. De grote namen wisten allemaal door te stoten naar Q3, maar Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda en Fernando Alonso vielen allemaal af.

Q3

Nadat de marshalls het grind terug in de grindbakken hadden geblazen met hun bladblazers, was het tijd voor het hoofdgerecht van de kwalificatie. Alle ogen waren gericht op Max Verstappen, want de Nederlander presteerde zeer goed in de voorgaande sessies. Ook nu ging hij weer als de brandweer, en kon niemand hem bijhouden. Hij noteerde de snelste tijd met bijna een halve seconde voorsprong op zijn naaste belager Lando Norris. Charles Leclerc gooide zijn eigen glazen in door wijd te gaan, en Oscar Piastri verloor zijn tijd door track limits.