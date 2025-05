Horner verklaart volledig gefaald Red Bull-protest tegen Russell

Het team van Red Bull Racing zorgde gisteravond na de Grand Prix voor onrust in de paddock. Ze gingen in protest tegen de derde plaats van George Russell. Uren later werd dat protest afgewezen, maar teambaas Christian Horner vond dat ze een goede reden hadden om naar de stewards te stappen.

Russell kwam al derde over de streep in Miami. Dat was één plekje voor Red Bull-coureur Max Verstappen, die van zijn team de opdracht had gekregen om binnen vijf seconden van Russell te blijven. Bij Red Bull dachten ze namelijk dat Russell niet van zijn gas was gegaan bij een gele vlag.

Het late protest van Red Bull

De stewards openden geen onderzoek tijdens de race, waarna Red Bull een protest indiende. De stewards onderzochten de zaak, en uren na de race kwamen ze met een besluit. Ze stelden dat Russell wel van zijn gas was gegaan, en daarom deelden ze geen straf uit. Russell bleef hierdoor derde, en Verstappen kreeg geen podiumplek in zijn schoot geworpen.

Red Bull pakt de regelboekjes erbij

Red Bull-teambaas Horner legde aan de internationale media uit waarom ze in protest gingen: "Het is niet zo dat we melden of suggereren dat er iets illegaals was aan de auto van George, maar wel dat we het idee hebben dat hij iets deed wat in strijd is met de reglementen en de manier waarop deze op papier stond. Daarom hebben we een protest ingediend, omdat we vooral zochten naar duidelijkheid."

Horner stelt dat Red Bull de regelboekjes erbij heeft gepakt: "De reglementen schrijven voor dat er een vermindering van snelheid zichtbaar moet zijn, maar ze hebben het verder niet over liften. Er wordt echt gesproken over het verminderen van snelheid, en dat is wat we hebben gedaan. Daarom bracht Max het ook meteen onder de aandacht, op basis van wat hij vanuit de cockpit zag."