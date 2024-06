'Audi zoekt tweede coureur en denkt aan Lawson'

Het silly season in de Formule 1 is momenteel in volle gang. Steeds meer zitjes raken bezet, en dat betekent dat de overgebleven coureurs hard op zoek zijn naar duidelijkheid. Audi zoekt nog altijd naar een tweede coureur, en ze lijken nu zelfs aan Liam Lawson te denken.

Audi betreedt de Formule 1 pas in 2026, maar in 2025 willen ze de gewenste coureurs al bij Sauber onder contract hebben staan. Eerder dit jaar werd de komst van Nico Hülkenberg bekend gemaakt, en Carlos Sainz leek lange tijd de favoriet voor het tweede zitje te zijn. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat Sainz voor Williams gaat kiezen, en dat betekent dat Audi moet doorschakelen.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com heeft Audi gesprekken gevoerd met meerdere coureurs. Ze klopten aan bij Pierre Gasly, Esteban Ocon en Yuki Tsunoda. Maar Gasly lijkt bij Alpine te blijven, Ocon is in beeld bij Haas en Tsunoda verlengde zijn contract bij VCARB. Het Italiaanse medium meldt dat Audi nu lijkt te denken aan Red Bull-reserve Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander wordt gezien als een kanshebber voor het tweede VCARB-stoeltje, maar als men daar voor Daniel Ricciardo kiest, kan Lawson om zich heen gaan kijken. Audi kan toeslaan, maar niets is nog zeker.