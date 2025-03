Het team van Red Bull Racing zorgde deze week voor ophef door Liam Lawson aan de kant te schuiven. Al na twee races wordt hij vervangen door Yuki Tsunoda. Helmut Marko geeft toe dat Max Verstappen niet blij is met deze maatregel, maar dat het ook in zijn voordeel zal werken.

Na twee tegenvallende weekenden heeft Red Bull besloten om in te grijpen. Lawson presteerde niet goed in Australië en China, en dat resulteert nu in degradatie. Het is een zeer harde maatregel, maar bij Red Bull vinden ze het noodzakelijk met het oog op de rest van het seizoen. Lawson mag het jaar nu gaan afmaken bij Racing Bulls, maar de pijnlijke rijderswissel zorgt voor de nodige onrust.

Pech

Red Bull-adviseur Helmut Marko reageert nu op de ingreep. In een interview met De Telegraaf krijgt hij de vraag waarom er zo snel een wissel wordt doorgevoerd: "Liam heeft de nodige pech gehad. Tijdens de testdagen in Bahrein miste hij veel tijd door mechanische problemen. En ook tijdens de derde vrije training in Australië verloor hij belangrijke tijd. Toen begonnen de problemen. De druk op hem werd groter en groter. Hij verloor vertrouwen, ging het steeds harder proberen, en maakte daardoor meer fouten. In China ging het van kwaad tot erger. Daarbij komt dat onze auto lastig te besturen is, en niet het snelst is."

Verstappen

Max Verstappen heeft nog niet gereageerd, maar hij lijkt ontevreden te zijn. Marko wordt geconfronteerd met het feit dat Verstappen ontevreden zou zijn over deze maatregel: "We weten dat Max niet blij is. Maar we hebben twee auto's vooraan nodig. Niet alleen voor het constructeurskampioenschap, maar ook om Max aan zijn vijfde titel te helpen. Dan kun je strategisch meer voor elkaar krijgen in races. We kunnen de ervaring en de vorm van Yuki goed gebruiken. Dat telt. Uiteindelijk is dat in het voordeel van het team. En dat betekent dus ook in het voordeel van Max."