Max Verstappen zorgde vandaag voor een grote verrassing door de pole position te pakken in de kwalificatie in Japan. De Nederlander was nipt sneller dan de McLarens, en hij bezorgde zijn team Red Bull een vertrouwensboost. Teambaas Christian Horner was enorm trots.

Verstappen leek weer aan de vooravond te staan van een lastig weekend. In de trainingen liet hij weten dat nog niet alles naar wens functioneerde, en hij gaf het team dan ook het nodige huiswerk mee. Bij het begin van de kwalificatie leek het erop dat de McLarens weer ouderwets sterk voor de dag zouden komen. Lando Norris en Oscar Piastri waren veel sneller dan Verstappen, en een derde plaats leek het hoogst haalbare te zijn.

Ongelooflijk

Niets was echter minder waar, want Verstappen liet weer eens zien waarom veel mensen hem zien als een fenomeen. Hij pakte de pole position, al was zijn voorsprong op Norris zeer minimaal. Het zorgde voor een trots gevoel bij Red Bull-teambaas Christian Horner. Hij sprak zich uit bij Sky Sports: "Ongelooflijk! We hadden dit helemaal niet verwacht. Het was een buitengewoon rondje van Max, één van zijn beste rondjes in een kwalificatie ooit!"

Goed voor het zelfvertrouwen

Horner had niet zien aankomen dat Verstappen zich zou mengen in de strijd om de snelste tijd. Hij zag dat Verstappen in de kwalificatie weer eens liet zien waarom hij de regerend wereldkampioen is. Trots gaat Horner verder met zijn verhaal: "Hij wist elk klein beetje performance eruit te krijgen en het pakken van de pole was tegen de verwachting in. Het is een enorme boost voor het zelfvertrouwen van de mensen in het team."

Horner legt uit dat men bij Red Bull er alles aan heeft gedaan om te scoren: "We hebben de auto helemaal ondersteboven gekeerd en Max en zijn team hebben ook geweldig werk geleverd vandaag."