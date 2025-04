Lewis Hamilton kende een teleurstellende kwalificatie in Japan. Op het circuit van Suzuka kwam hij niet verder dan de achtste tijd, en daar was hij niet tevreden mee. Balend hoopt hij op verbetering, en doet hij alvast een regendansje voor de Grand Prix.

Hamilton had gehoopt dit weekend mee te kunnen strijden om de pole position. De Ferrari zag er aardig snel uit tijdens de vrije trainingen, maar in de kwalificatie waren ze onzichtbaar. Charles Leclerc kende een goede sessie, en noteerde in de schaduw van Max Verstappen en de McLarens de vierde tijd. Hamilton kwam niet in het stuk voor, en de zevenvoudig wereldkampioen kwam niet verder dan de achtste tijd.

Hamilton kijkt naar zichzelf

Na afloop van de kwalificatie was Hamilton niet happy. De zevenvoudig wereldkampioen stak de hand in eigen boezem in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports: "Het was niet goed genoeg vanuit mijn kant. De achtste plaats is niet zo goed. We reden met een hogere afstelling dan ik zou willen, maar iedereen zit in hetzelfde schuitje. Charles leverde goed werk. We gingen verschillende kanten op met onze set-up. Ik had veel onderstuur en ik kon mijn prestatie niet opkrikken."

Hamilton doet regendansje

Hamilton weet dat de punten pas op de zondag worden verdeeld. Het is nog onduidelijk hoe de omstandigheden er tijdens de Grand Prix er uit zullen zien. Er is een aardige kans op regen, en Hamilton stelt dat hij een regendansje gaat doen: "Ik ben oprecht dol op de regen, dus ik hoop dan ook dat het morgen komt na zo'n kwalificatie als vandaag." Of het gaat regenen, is nog geen uitgemaakte zaak. De weermodellen lieten eerder deze week nog flinke buien zien, maar inmiddels lijkt het erop dat het vooral in de Japanse ochtend gaat regenen. Mogelijk vallen er ook nog wat druppels tijdens de race.