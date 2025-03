Het team van Red Bull Racing nam afgelopen week een zwaar besluit. Ze besloten Liam Lawson terug te zetten naar Racing Bulls, en hem te vervangen door Yuki Tsunoda. Max Verstappen is daar niet blij mee, en Helmut Marko kan die gevoelens heel erg goed begrijpen.

Na twee tegenvallende raceweekenden besloot Red Bull in te grijpen. Lawson rijdt vanaf de Japanse Grand Prix weer voor Racing Bulls. Zijn plekje wordt ingenomen door Yuki Tsunoda, die na vier seizoenen eindelijk een kans krijgt bij het grote Red Bull. Deze beslissing zorgde voor veel kritiek. Max Verstappen sprak zich niet hard op uit over de rijderswissel, maar hij lijkt er zeker niet blij mee te zijn. Het zorgde voor zeer veel speculatie op sociale media.

Terechte conclusie

Op Instagram likete hij bijvoorbeeld een felle post van oud-coureur Giedo van der Garde. Hij stelde dat deze ingreep van Red Bull voelde als pesten, en dat het overkomt als een paniekactie. Red Bull-adviseur Helmut Marko wordt in gesprek met Formel1.de geconfronteerd met deze post. Gevraagd of het terecht is om te zeggen dat Verstappen ontevreden is, is hij duidelijk: "Die conclusie is terecht, dat heeft hij geuit. Maar wij hebben aan Max uitgelegd dat als we de titel willen winnen, we alles moeten doen om twee auto's in de top tien te krijgen."

Bestuurbaarheid van de RB21

Veel mensen zijn van mening dat Lawson meer tijd had moeten krijgen. Ook Verstappen kan deze mening aanhangen, en deze vraag wordt dan ook voorgelegd aan Marko. De Oostenrijker legt de klachten van Verstappen uit: "Max stelde dat de auto heel erg lastig te besturen is en als de auto beter was, de performance van Lawson ook zou verbeteren. Natuurlijk, we werken aan de verdere ontwikkeling maar, op dit moment, is het heel erg lastig om voor te stellen hoe snel dit komt."