Yuki Tsunoda kende een teleurstellende eerste kwalificatie als Red Bull-coureur. De Japanner had het hele weekend een goede pace, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de vijftiende tijd. Na afloop gaf Tsunoda toe dat het moeilijk is om de RB21 onder controle te houden.

Tsunoda is vanaf dit weekend de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Zijn opdracht is simpel, hij moet in de buurt blijven van de Nederlandse wereldkampioen. Tsunoda's voorganger Liam Lawson kreeg dat in twee races niet voor elkaar, en de Japanner wist dat het lastig zou worden. In de vrije trainingen wist Tsunoda Verstappen aardig bij te houden, maar in de kwalificatie was het een ander liedje.

Pace

Tsunoda noteerde de vijftiende tijd, terwijl Verstappen de pole pakte. Na afloop van de kwalificatie keek Tsunoda voor de camera van Sky Sports terug op zijn sessie: "Er was genoeg pace om door te gaan naar Q3, maar het lukte me niet om alles voor elkaar te krijgen. Qua druk voel ik me prima. Het was mijn doel om te genieten, maar ik had ook pace, dus ik het niet verwacht dat het op deze manier zou gaan aflopen."

Tsunoda begint de auto te begrijpen

Tsunoda stelt echter dat er ook veel dingen goed gingen. De Japanner kreeg op zijn thuiscircuit van Suzuka het gevoel dat hij zich steeds beter begon te voelen in de RB21. Hij probeerde dat uit te leggen na zijn ietwat tegenvallende prestatie: "Het positieve is dat ik de auto begin te begrijpen. Het is best lastig om goed te presteren in de auto, het window is best wel krap, maar ik heb nu genoeg vertrouwen en ik weet wat ik zal moeten doen in de toekomst."

Tsunoda zal de Grand Prix niet vanaf de vijftiende plaats starten. Williams-coureur Carlos Sainz kwalificeerde zich als twaalfde, maar ontving een gridstraf voor het blokkeren van Lewis Hamilton.