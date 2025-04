Max Verstappen stuntte vandaag met de pole position in Japan. Op het circuit van Suzuka hield hij zijn lastige Red Bull-bolide in bedwang en was hij net sneller dan de McLarens. Verstappen is echter nog niet tevreden, en stelt dat de problemen zeker niet zijn opgelost.

Verstappen leek zich steeds beter te voelen in de kwalificatie in Japan. Hij zette langzaam stapjes, maar leek geen aanspraak te maken op de pole position. Hij moest alles op alles zetten om de McLarens bij te houden, maar Lando Norris en Oscar Piastri wisten geen foutloze rondes te rijden. Hierdoor was Verstappen nipt sneller, en dat zorgde voor een soort jubelstemming bij Red Bull.

Problemen niet verdwenen

Niemand had verwacht dat Verstappen kon meestrijden om de pole, hijzelf ook niet. Na afloop bleef hij echter kritisch, en hij wil nog steeds verbeteringen zien. Tegenover De Telegraaf was hij helder: "We staan eerste, maar de problemen zijn nog niet opgelost. De auto is nog steeds heel erg moeilijk te besturen. Ook als ik de onboardbeelden zie, zie ik genoeg verbetering."

Weg kwijtgeraakt

Tijdens de kwalificatie paste Red Bull Verstappens auto een beetje aan, waardoor hij meer grip aan de voorkant kreeg. Hij was echter nog niet tevreden: "Maar het hele weekend, eigenlijk het hele seizoen al, is het lastig om een normale en een constante balans te hebben in de auto. Ik ben er heel duidelijk in hoe ik denk dat de auto zou moeten zijn. In 2022 en 2023 was hij beter bestuurbaar. Daarna zijn we de weg een beetje kwijtgeraakt."

Stappen zetten

Verstappen moet vertrouwen hebben in zijn team: "Het is niet aan de coureurs om de auto af te stellen. Dan hadden we daar wel voor gestudeerd. We moeten afwachten waar de engineers mee komen. Het is aan hen. We moeten stappen zetten. Of ik daar vertrouwen in heb? Daar gaat het me niet om, het moet gewoon gebeuren. Dit weekend liep het eigenlijk voor geen meter. We hadden nu de set-up iets beter voor elkaar, maar qua rijgevoel is het nog heel lastig om het maximale eruit te halen. Om dan eerste te staan, is ongelooflijk."