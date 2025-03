De Formule 1 zal er in de komende jaren heel anders uitzien. Volgend jaar gaan er nieuwe motorische regels gelden, al bestaat daar nu veel twijfel over. Er wordt serieus nagedacht over de herintroductie van de V10-motoren, maar bij Audi zijn ze daar geen fan van.

Volgend jaar gaat alles er anders uitzien in de Formule 1. Er worden nieuwe aerodynamische en motorische regels ingevoerd, waardoor alles anders zal zijn. De nieuwe motorregels hebben de interesse gewekt van een aantal grote namen. Honda keert terug in de sport als motorpartner van Aston Martin en Audi gaat hun debuut maken. De Duitse autogigant neemt het team van Sauber over.

Plannen stopzetten?

Alle partijen die bezig zijn met het ontwikkelen van een 2026-krachtbron zijn al heel ver in hun proces. Toch is nog niet alles zeker, want recent ontstond er veel speculatie over de motoren van de toekomst. Aangezien er vanaf volgend jaar met duurzame brandstof wordt gereden, kan er ook worden gedacht aan de comeback van de iconische V10-motor. Bij de FIA nemen ze dit zeer serieus, en ze kijken naar de haalbaarheid hiervan. Mogelijk keert deze populair krachtbron al voor 2030 terug, wat zorgt voor speculatie over de 2026-motoren.

Audi

Er wordt namelijk getwijfeld wat het nut is van deze motoren, als er binnen een paar jaar wordt teruggegrepen op de V10. Sterker nog, er gaan al geruchten rond over het stilleggen van de 2026-regels voor de krachtbronnen. Bij Audi zitten ze hier niet op te wachten, zo blijkt uit een statement dat ze hebben gedeeld met The Race: "De aanstaande regelwijzigingen, inclusief de nieuwe hybrideregels voor de Power Units voor 2026 en de jaren daarna, speelden een sleutelrol bij de beslissing van Audi om deel te nemen aan de Formule 1. Deze regels komen overeen met de technische voordelen bij de innovaties voor de straatauto's van Audi."