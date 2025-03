Het team van Red Bull Racing nam deze week het ingrijpende besluit om Liam Lawson aan de kant te schuiven. Ze vervangen hem al na twee races door Yuki Tsunoda. Het is een keiharde ingreep, maar volgens Helmut Marko helpen ze Lawson hier juist mee.

Lawson kende een tegenvallende start van het seizoen. De Nieuw-Zeelander scoorde geen punten in China en Australië, en hij stond onder grote druk. Na zijn rampzalige weekend in China werden de geruchten over zijn toekomst steeds luider, en op donderdag maakte Red Bull de rijderswissel bekend. Ze vervangen Lawson voor de rest van het seizoen door Yuki Tsunoda, die voor de ogen van zijn eigen publiek in Suzuka zijn Red Bull-debuut mag maken.

Helpen

De vraag is bij veel mensen blijft hangen, is waarom Lawson niet nog een paar races de kans kreeg. Teamadviseur Helmut Marko krijgt deze vraag in een interview met De Telegraaf: "Hij mist het vertrouwen nu en het is heel moeilijk om het nog om te draaien. Ik denk dat we Liam hier juist mee helpen. We verwachten niet dat hij de komende races wél zou hebben gepresenteerd. En dan zou de druk alleen nog maar groter worden. Het is onmogelijk om een lastige auto als de RB21 heel snel om te gooien."

Crisisoverleg

Marko denkt echter niet dat het onmogelijk is om weer te gaan presteren. De Oostenrijker gaat in de rest van zijn antwoord in op het veelbesproken 'crisisoverleg': "Gisteren heeft Max Verstappen een heel positieve meeting gehad met de engineers. We hebben echt nog wel vertrouwen. Maar realistisch gezien worden de komende drie races nog heel lastig voor Red Bull."

Negatieve PR

De rijderswissel wordt door veel mensen gezien als negatieve PR. Vorig jaar werd Sergio Perez immers nog aan de kant geschoven voor Lawson. Marko begrijpt dit: "Ik geloof ook dat, wanneer Liam niet zoveel technische problemen had gehad en de auto beter bestuurbaar zou zijn, dit gewerkt zou hebben. Achteraf is het altijd makkelijk praten. Maar we zijn nu allemaal, dus met alle aandeelhouders, tot de conclusie gekomen dat we deze verandering moesten doorvoeren."