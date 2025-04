Yuki Tsunoda kende een tegenvallende eerste kwalificatie in dienst van Red Bull Racing. De Japanner noteerde slechts de vijftiende tijd, en dat was een teleurstelling. Helmut Marko steekt hem een hart onder de riem, en stelt dat Tsunoda wel genoeg snelheid had.

Tsunoda vervangt sinds dit weekend Liam Lawson bij Red Bull. De Japanner kon voor de ogen van zijn landgenoten zijn teamgenoot Max Verstappen goed bijhouden in de vrije trainingen. In de kwalificatie ging het niet naar wens bij Tsunoda, in het tweede gedeelte van de sessie maakte hij een foutje waardoor hij zich niet kon verbeteren. Hij noteerde de vijftiende tijd, en was uiteindelijk zelfs langzamer dan zijn voorganger Lawson.

Foutjes

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat er meer in hand gezeten voor Tsunoda. De Oostenrijker zag dat het best wel goed ging, en geeft zijn mening voor de camera van ORF: "Yuki had de snelheid, maar maakte helaas een foutje in bocht één en later maakte hij nog een foutje, anders had hij het zeker gered tot Q3. De veranderingen die we hebben doorgevoerd aan de auto waren dus bepalend."

Marko hoopt op chaos

Marko vreest dat het lastig gaat worden om WK-punten te scoren met Tsunoda. Hij hoopt op een chaotische race met regen en Safety Cars, waar Tsunoda van kan profiteren. Of het gaat regenen, is nog niet helemaal duidelijk. De kans is groot dat er wel een buitje gaat vallen op de zondag, maar of dit gaat gebeuren tijdens de race is een raadsel. Tsunoda heeft voor de start van de race al één plekje goedgemaakt. Williams-coureur Carlos Sainz heeft namelijk een gridstraf gekregen, waardoor Tsunoda een plekje opschuift op de grid.

Sainz kreeg zijn gridstraf voor een incident met Lewis Hamilton. Hij kwalificeerde zich als twaalfde, en moet de race nu vanaf de vijftiende plaats gaan starten. Voor Tsunoda is dit gunstig.