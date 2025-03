Liam Lawson is deze week uit de Red Bull-auto gezet, wat heeft geleid tot gemengde reacties. De beslissing om Lawson door Yuki Tsunoda te vervangen heeft zowel voor- als tegenstanders. Ook Martin Brundle, oud-coureur en F1-verslaggever, heeft zich uitgesproken over deze keuze van het energiedrankjesbedrijf uit Milton Keynes.

Ralf Schumacher, de Verstappens, Will Buxton en nu ook Martin Brundle zijn het allemaal niet eens met de rijderswissel van Lawson en Tsunoda. Schumacher had het team eerder al 'waardeloos' genoemd vanwege de manier waarop het met zijn coureurs omgaat. Buxton toonde zich bezorgd over hoelang Verstappen dit nog kan en vooral wil volhouden binnen zo'n onrustige sfeer.

Het lijkt er inderdaad op dat de aanpak van Red Bull behoorlijk wat kritiek oproept, zelfs vanuit de Nederlandse motorsportwereld. Giedo van der Garde, voormalig Formule 1-coureur, had het eerder al over 'pesten' wat Red Bull met zijn coureurs deed. Via een Instagram-post nam hij het op voor Liam Lawson, waarbij hij kritiek uitte op de manier waarop het team omging met de jonge coureur. Het lijkt erop dat zijn boodschap steun kreeg, want Max Verstappen, Pierre Gasly, Oscar Piastri en Nico Hülkenberg gaven een duidelijke blijk van steun door de post te liken.

Martin Brundle heeft zich eveneens uitgesproken over de situatie. Hij stelde dat Red Bull in een unieke positie verkeert, aangezien het twee teams op de grid heeft. Gezien deze situatie vindt Brundle het extra verrassend dat het team zo'n rommeltje maakt van de rijderskeuzes. Hij wees erop dat de enige coureur die Red Bull nu echt nodig heeft, rondkijkt naar de toekomst. “Liam Lawson’s reputatie is nu tijdelijk verwoest”, aldus Brundle op X. “Hij heeft nu niets meer te verliezen, en dat zou hij moeten gebruiken om zijn natuurlijke talent te laten zien en zich te herpakken.”

Het lijkt dus dat er veel onbegrip is voor de beslissing van Red Bull, en dat Lawson niet de enige is die met vragen blijft zitten over de keuze van het team. De toekomst van de jonge coureur lijkt nu onzeker, maar het zou ook een kans kunnen zijn om zijn talenten op een andere manier te tonen.

Red Bull uniquely has a junior team on the grid so it’s doubly confusing they are in such a mess with drivers. And their only driver they desperately need appears to be casting around for the future. Liam Lawson’s reputation is temporarily trashed and he has nothing to lose now.…