Uitslag Grand Prix van Spanje: Verstappen wint strategische strijd van jagende Norris

De Spaanse Grand Prix van 2024 is weer een feit. Op het circuit nabij Barcelona ging de zege zojuist naar Red Bull-coureur Max Verstappen. Achter hem werd Lando Norris als tweede geklasseerd op het Catalaanse asfalt. Het podium werd ditmaal compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Voorafgaand de race wezen veel coureurs en kenners naar de kleine verschillen. Veel coureurs en teams zouden kans maken op de zege, en de start was dan ook veelbelovend.

Max Verstappen, Lando Norris en George Russell doken met z'n drieën de eerste bocht in. Verstappen kwam met een wiel op het gras, en de als derde gestarte George Russell greep zijn kans. Hij pakte de leiding en hij degradeerde polesitter Lando Norris naar de derde plaats.

Verstappen werd aangespoord door zijn team om de aanval te openen. Dat moet je geen twee keer tegen de wereldkampioen zeggen, en in de derde ronde opende hij de aanval op Russell. Hij haalde de Brit buitenom in in bocht 1, en hij sloeg direct een gat.

Touché

Daarachter werd het even spannend tussen de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ze vochten met elkaar, en daarbij raakten ze elkaar. Beide coureurs lieten hun ongenoegen blijken over de boordradio.

De frustratie bij Sainz werd daarna almaar groter. Hij vocht een duel uit met Lewis Hamilton, en de Brit had er geen zin in om ruimte te laten. Ze raakten elkaar heel licht, maar Sainz reageerde woedend. De stewards deelden geen straf uit.

Op dat moment zat de eerste reeks pitstops er zo goed als op. Lando Norris reed echter nog vrolijk rond, want hij besloot veel later te stoppen dan zijn concurrenten. Er zat overduidelijk een plan achter, al viel Norris terug naar zijn pitstop.

Hindernis Russell

Norris moest zich naar voren vechten, en dat ging niet slecht. George Russell was één van zijn laatste hindernissen voordat hij kon gaan jagen op Max Verstappen. Russell was echter niet van plan om zijn landgenoot er makkelijk langs te laten. De twee vochten een mooi duel uit, en Norris kwam als winnaar uit de bus. Om de race zelf te winnen, moest hij verder gaan jagen.

Na de reeks pitstops reed Verstappen dus aan kop. Norris probeerde het gat dicht te rijden, en toen Verstappen voor de tweede keer naar binnen dook, kreeg de Brit te horen dat dit zijn kans was. Hij pushte hard, en na zijn pitstop kwam hij vlak voor George Russell als tweede weer op de baan. Het gat met Verstappen was flink, maar Norris trapte het gaspedaal in.

Geen spektakelstuk

Norris ging jagen, maar het was alsof hij de jacht moest openen op een slimme fazant. Verstappens voorsprong was net te groot, en dat betekende dat het nooit echt spannend werd. Norris zat te lang vast achter George Russell waardoor hij in de slotfase niets kon doen. De race zelf was ook geen spektakelstuk, er gebeurde weinig, er viel niemand uit en op een slippertje van Alexander Albon na was er geen enkel moment van spanning. Het maakte Lewis Hamilton niets uit, want hij pakte zijn eerste podium van het jaar.