Uitslag VT2 Spanje: Ontevreden Verstappen slechts vijfde, snelste tijd voor Hamilton

De eerste dag van het raceweekend in Spanje is alweer een feit. Op het welbekende asfaltlint vlakbij de start Barcelona werd in deze training de snelste tijd genoteerd door Lewis Hamilton. De tweede tijd ging ditmaal naar Carlos Sainz, terwijl de top drie compleet werd gemaakt door Lando Norris.

Ook de tweede vrije training begon druk. Onder aanvoering van Lewis Hamilton kwamen vrijwel alle coureurs de baan op. Voor Nico Hülkenberg was het belangrijk om meters te maken, want in VT1 moest hij zijn auto nog afstaan aan Oliver Bearman.

Ook Max Verstappen kwam snel het circuit op in de tweede training. De eerste training verliep positief voor Verstappen en Red Bull, maar nu was er wat ongemak. Verstappen werd gevraagd hoe de balans aanvoelde en hij stelde dat hij last had van een vreemd soort onderstuur. Hij vond dat de auto vrij losjes aanvoelde, en dat hij een andere vleugel wilde hebben.

Problemen

Verstappen was niet de enige coureur met problemen. De Nederlander klaagde over de details, terwijl Oscar Piastri daadwerkelijk naar binnen werd geroepen door zijn team. Zijn team McLaren loste het probleem snel op, en Piastri kwam goed voor de dag op de softs. Hij maakte echter een klein foutje waardoor hij geen aansluiting wist te vinden bij de top.

Ook Verstappen moest wat tijd toegeven, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat de Red Bull met een andere engine mode rijdt. Lewis Hamilton, Carlos Sainz en Lando Norris waren ook snel. De verschillen aan de kop van het veld waren zeer klein. Zelfs Pierre Gasly vond zichzelf tijdens de training terug tussen de snelle mannen.

Perez

Sergio Perez stond lang in de pitbox, en hij kon dan ook pas veel later aan zijn run op de zachte banden beginnen. De Mexicaanse Red Bull Racing -coureur had het echter lastig. Hij was veel langzamer dan de rest van de kopgroep, maar het was niet duidelijk of hij mogelijk problemen had. Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de dertiende tijd met een achterstand van bijna een seconde.

Het was in ieder geval duidelijk dat er nog werk aan de winkel was voor Red Bull. De Oostenrijkse renstal moest tijd toegeven, en de problemen leken nog niet te zijn verdwenen. Bij Mercedes, Ferrari en McLaren waren er veel minder problemen en was de snelheid goed zichtbaar. Red Bull heeft dus nog wat werk te verrichten, maar dat betekent niet dat ze kansloos zijn voor de pole position.