Villeneuve hoopt op Haas-verkoop: "Voegt niets toe"

Het team van Andretti wil nog altijd deelnemen aan de Formule 1. De Amerikanen willen het liefst een nieuw team opzetten, maar ze krijgen het advies om een bestaand team te kopen. Jacques Villeneuve wijst naar Haas, want die voegen volgens hem toch niets toe.

Andretti werkt samen met General Motors-merk Cadillac. Ze willen gezamenlijk de Formule 1 betreden, maar de FOM stak daar begin dit jaar een stokje voor. De hoge heren van de sport zien de komst van een nieuwe renstal niet zitten, terwijl de FIA vorig jaar wel een voorstander was. Bij Andretti zijn ze niet bij de pakken neergaan zitten, want ze werken nog altijd hard door aan hun Formule 1-project.

Geen imago

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is van mening dat ze maar een bestaand team moeten opkopen. Hij laat aan Best Payout Online Slots weten welk team ze kunnen kopen: "Op dit moment zijn er een paar teams, zoals Haas, die niets toevoegen aan de Formule 1. Het heeft geen imago. Voor iedereen in deze industrie is het veel beter om Haas te vervangen door een andere naam. Waarom zou je een elfde team hebben als iemand misschien Haas kan kopen en een betere naam kan geven?"

Andretti

Volgens Villeneuve zou een elfde team de waarde van de sport alleen maar verdunnen. Hij wijst naar de komst van Audi, en is tevens redelijk kritisch op Andretti: "Andretti is een geweldige naam, maar dat alleen is niet genoeg. Als ze laatste worden, interesseert het niemand wie ze zijn. Het is een naam uit het verleden in de Verenigde Staten. Haal hem uit de industrie en de Verenigde Staten en niemand kent hem. Het is een deel van onze geschiedenis, het is geen deel van de moderne sport. Fans van 20 weten waarschijnlijk niet wie ze zijn."