'Hamilton meer waard dan Verstappen'

Max Verstappen en Lewis Hamilton worden gezien als de twee uithangborden van de Formule 1. De twee coureurs kunnen elkaar dit jaar tegenkomen op de baan, maar ook op allerlei lijstjes. Ze ontvangen een torenhoog salaris, en volgens Jacques Villeneuve is dat terecht.

Verstappen en Hamilton komen regelmatig terug in de lijstjes van de best verdienende atleten ter wereld. Ze zijn dan ook de coureurs met het hoogste salaris in de Formule 1. Zakenblad Forbes stelde eind vorig jaar dat Verstappen vorig jaar 75 miljoen dollar verdiende, waarvan 60 miljoen dollar afkomstig is uit zijn salaris. Hamilton zou zo'n 57 miljoen dollar hebben verdiend. Het is niet bekend hoeveel hij dit jaar gaat verdienen bij zijn nieuwe werkgever Ferrari.

Hamilton brengt meer waarde met zich mee

Critici vragen zich af of het terecht is dat de coureurs zoveel geld binnen harken. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve vindt het gerechtvaardigd, zo legt hij uit aan YaySweepstakes: "Hamilton brengt meer financiële waarde met zich mee dan Max Verstappen. Dat heeft te maken met zijn internationale imago dat tot ver buiten de Formule 1 en het racen in het algemeen reikt. Hij is bekend in kringen die niets met de Formule 1 te maken hebben."

Volgens Villeneuve is dit ook het grote verschil met Max Verstappen. De Canadese analist stelt dat Verstappen anders in de wedstrijd staat: "Verstappen is meer een pure racer. Hij bezorgt een team overwinningen en succes, iets wat uiteindelijk ook zorgt voor een geldstroom richting het team, dus ook hij is al dat geld waard."

Het geld waard

Het zorgt ervoor dat beide coureurs op een bepaalde manier uniek zijn. Villeneuve meent dan ook dat dit één van de groot verschillen is tussen hen: "Verstappen is niet gelinkt aan een imago en een zekere waarde die hij buiten de racewereld om kan vertegenwoordigen. Het zijn gewoon twee verschillende perspectieven, maar ze zijn het geld dat ze ontvangen allebei zeker waard."

Hamilton maakt indruk

Villeneuve wil ook niet stellen dat het ene perspectief beter is dan het andere. Hij deelt ook complimenten uit aan Hamilton: "Wat Lewis doet, is ook geweldig. Het is iets dat zal worden verankerd in de geschiedenisboeken. Zeker met wat hij doet qua resultaten en records binnen de racewereld, maar dus ook met wat hij doet met zijn imago. Hij is bekend. Hij is een merk op zich. Dat is het grote verschil met de meeste coureurs."