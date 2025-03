Verstappen blijft Red Bull trouw: "Niet elke auto past bij hem"

Max Verstappen moet het team van Red Bull dit jaar successen gaan bezorgen. De Nederlander aast op zijn vijfde wereldtitel, en hij vraagt veel van Red Bull. Volgens Jacques Villeneuve heeft Verstappen een opvallende rijstijl, en dit heeft ook een keerzijde.

Verstappen maakte er vorig jaar geen geheim van dat hij meer vroeg van Red Bull. Na de sterke start van het seizoen viel Red Bull terug, en dat zorgde voor irritatie bij Verstappen. De wereldkampioen zag tijdens de wintertest dat Red Bull een aantal stappen heeft gezet, maar er moet nog wel veel gebeuren. Zijn voordeel is dat hij de kopman van Red Bull is, en dat betekent dat het team naar hem luistert.

Geen vertrek

Enkelvoudig wereldkampioen en huidig analist Jacques Villeneuve stelt dat Verstappen heel specifieke dingen vraagt van zijn auto. Hij laat aan YaySweepstakes weten dat Verstappen daarom niet ergens anders gaat kijken als het slecht gaat: "Het hangt ervan af wat er beschikbaar is voor Verstappen. Misschien is er volgend jaar nog geen interessant team waarvoor hij Red Bull zou kunnen verlaten. Ook willen waarschijnlijk alle teams hem inlijven, het kan zomaar zijn de kans zich niet aandient."

Erg moeilijk te begrijpen

Villeneuve heeft ook zijn vraagtekens over Verstappen. De Canadees probeert dat uit te leggen: "Het is heel erg moeilijk te begrijpen. Hij is een uitzonderlijke coureur. Hij rijdt altijd op de limiet en hij zit er altijd bovenop. Hij heeft daarvoor een heel specifieke auto nodig. Niet iedere auto past zomaar bij zijn rijstijl." Villeneuve legt dat uit: "Het lijkt erop dat hij heel erg van precieze auto's houdt, van een auto met een scherpe voorkant, om vervolgens zelf te controleren wat hij met de achterkant doet. Niet veel coureurs kunnen dat, in ieder geval niet constant. Niet veel auto's worden op die manier bestuurd of überhaupt zo ontworpen."

Moeilijk te besturen voor teamgenoten

Dit kan ervoor zorgen dat de teamgenoten van Verstappen het zwaar kunnen krijgen bij Red Bull. Villeneuve ziet dat ook als een probleem: "De manier waarop Max rijdt en waarop de auto wordt ontwikkeld, maakt het moeilijk om voor Formule 2-coureurs succesvol de overstap te maken. De auto's in de Formule 2 en de Formule 2 hebben juist onderstuur als eigenschap. Dat maakt dat ze zich heel anders laten besturen, dan de auto's zoals Verstappen ze wil hebben."