De seizoenstart van Jack Doohan is niet de beste die de Formule 1 heeft gezien, en ook op vrijdag lag de Australiër eraf. In de eerste training had de rookie niet gereden en in de tweede training kwam hij niet verder dan vier rondjes, omdat hij crashte.

Doohan ging zijn tweede pushronde in toen hij zwaar crashte in bocht 1. Hij raakte de vangrail met maar liefst 160 per uur en de Alpine was total loss. Jacques Villeneuve heeft erge sympathie voor de Australiër.

Speculaties

De rookie klom heel langzaam uit zijn auto en werd voor de verplichte tests naar het medisch centrum gebracht. Hoewel de Australiër medisch goedgekeurd werd, namen de geruchten alleen maar toe over de toekomst van Doohan. Bij Alpine hebben ze namelijk Franco Colapinto, vorig jaar voor Williams, als derde coureur en Flavio Briatore, de adviseur van het Franse team, legt nog extra druk op Jack Doohan.

Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft erg veel sympathie voor de jonge coureur en legt uit waarom het zo moeizaam zou verlopen bij Doohan: "Het probleem is dat hij al voor de eerste race wist dat hij dit seizoen waarschijnlijk niet zou finishen en hij werd onder enorme druk gezet door Flavio, met Colapinto in de coulissen," verklaarde Villeneuve op Sky Sports F1.

Wanhopig

"Het stond aan de muur geschreven en hij heeft wanhopig gereden. Hij moest bewijzen dat hij beter was dan Gasly en dat ze hem dus moesten houden, terwijl hem dat al is verteld: 'Kijk, je doet een paar races mee', maar daarna word je waarschijnlijk vervangen."

Het zou dus helemaal niet comfortabel moeten zijn voor Doohan, aldus Villeneuve: "Het zag er agressief uit en het was net een klein beetje te veel, en het zou oké zijn geweest onder normale omstandigheden met warme banden en zonder wind in de rug, maar het team zou in de data kunnen zien dat de ophanging het misschien heeft begeven. Dat is iets wat we nu niet echt kunnen zien, maar het zag er erg agressief uit en de manier waarop hij draaide was erg verrassend."