Lewis Hamilton is op een lastige wijze aan zijn avontuur bij Ferrari begonnen. In de eerste twee raceweekenden waren zijn prestaties wisselend, maar wist hij wel een sprintrace te winnen. Er was kritiek op Hamilton, maar volgens Jacques Villeneuve is dat niet terecht.

Hamilton maakte afgelopen winter de dappere overstap naar Ferrari. Bij het Italiaanse team gaat Hamilton zijn jeugddroom najagen, en hoopt hij zijn recordbrekende achtste titel te pakken. Hij is echter niet op een goede manier aan het seizoen begonnen. In Australië kwam hij als tiende over de streep, terwijl hij in China de sprintrace wist te winnen. Aan de race hield hij geen punten over, want hij werd gediskwalificeerd. Het zorgt ervoor dat hij slechts op de negende plaats staat in het WK.

Geweldige start

Zijn tegenvallende start van het seizoen zorgde voor een beetje kritiek, maar hij krijgt ook de nodige steun. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve stelt de samenwerking tussen Hamilton en Ferrari tot nu toe een succes is. Bij CardPlayer legt hij dat uit: "Hij heeft een sprintrace gewonnen. Hij heeft echt een geweldige start gehad. Lewis heeft een pole in een sprintrace en dat is eigenlijk heel goed. Het is meer dan wat mensen hadden verwacht in de eerste twee races."

In controle

Villeneuve is vooral te spreken over Hamiltons prestaties in de sprintsessies in China. Volgens de Canadees was dat resultaat veel beter dan veel mensen denken: "Zijn zaterdag in China was ongelooflijk knap omdat het niet de beste auto was, het was geen winnende auto, en hij zat er echt bovenop. Hij profiteerde optimaal van het feit dat hij op pole stond en hij controleerde de sprintrace."

Problemen

Daarna ging het steeds wat minder met Hamilton in China. In de kwalificatie en de race worstelde hij, en volgens Villeneuve is daar een logische verklaring voor: "Naar wat ik heb gehoord, voerde Ferrari daarna enkele wijzigingen door voor de race zelf, en die waren niet zo goed. Maar hoe dan ook, ze werden gediskwalificeerd. Het is meer een slechte start van het seizoen voor Ferrari dan voor Lewis."