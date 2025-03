Het Red Bull-avontuur van Liam Lawson zit erop. De Nieuw-Zeelander wordt al na twee races vervangen door Yuki Tsunoda. De ingreep van Red Bull is het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Jacques Villeneuve haalt uit naar Lawson, en stelt dat hij met een te arrogante houding de sport binnenkwam.

Red Bull maakte eind vorig jaar bekend dat ze Lawson hadden aangewezen als de vervanger van Sergio Perez. Ze hadden veel vertrouwen in de onervaren Nieuw-Zeelander, maar al na twee races komen ze terug op deze beslissing. Ze vervangen hem door Yuki Tsunoda. Lawson wordt teruggezet naar Racing Bulls, waardoor hij opnieuw mag beginnen. Het is een zware klap voor de jonge coureur.

Het probleem

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve vindt het een logisch besluit. Bij NZCasino legt hij dat uit: "Je kan één slechte race hebben, maar niet twee op rij op hetzelfde circuit en niet in een Red Bull. Dát is het probleem. Als hij in een Sauber had gezeten, dan was het oké geweest, maar niet in een Red Bull. Niet als de ander, Verstappen in dit geval, het voor elkaar krijgt om dicht bij de top te rijden met een moeilijke auto. Lawson heeft wel de ervaring, want hij reed vorig jaar een aantal races. Toen ze teamgenoten waren, was Tsunoda sneller. Red Bull moest iets doen."

Keerzijde

Volgens Villeneuve gebruikt Lawson niet zijn volledige potentieel. De Canadees vindt de timing van dit besluit nogal verrassend: "Wil je het risico nemen? Goed. Maar de keerzijde is dat je een hoge prijs betaalt als het niet lukt. Zo is het nu eenmaal en dat is ook niet erg. Zo zou het moeten zijn. Ik dacht dat ze hem nog drie races zouden geven voor ze naar Europa afreizen, zodat ze daarna een weloverwogen beslissing konden nemen."

Arrogante houding

Villeneuve wil niet zeggen dat hij medelijden heeft met Lawson. De Canadese analist hekelt de houding van Lawson: "Je moet niet vergeten dat hij heel arrogant de Formule 1 binnenstapte. Hij zei hoe geweldig hij zou zijn, en hij had ook een bepaalde houding. Als de resultaten uitblijven, reageert iedereen nog sterker. Het is eigenlijk het slechtste resultaat ooit in een Red Bull-auto. Hij betaalt dus zijn eigen prijs en hij heeft zichzelf erin geluisd."