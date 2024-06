Albon baalt van veel te zware Williams-bolide

Het team van Williams heeft een redelijk teleurstellende start van het seizoen achter de rug. Ze barsten van de ambitie, maar tot nu toe hebben ze slechts één keer punten gescoord. Alexander Albon baalt daarvan, en hij stelt dat hij op zijn tong moest bijten omdat zijn auto veel te zwaar is.

Williams probeert nog steeds permanent aansluiting te vinden bij het middenveld. De Britse renstal heeft het echter vaak lastig, en daar doen ze niet geheimzinnig over. Teambaas James Vowles is zeer eerlijk, en hij geeft altijd aan wat er precies mis ging. Het team leunt vooral op de prestaties van Alexander Albon. De Thai is de absolute stercoureur van het team, en hij bezorgde ze de eerste punten van het jaar in Monaco.

Tong bijten

In Canada was hij ook op weg naar een goed resultaat, maar werd hij uit de race getikt door de spinnende Carlos Sainz. Albon legt aan Motorsport.com uit waarom de eerste fase van het seizoen lastig verliep: "Het was moeilijk. Men vertelde me wat het verschil was met de auto van vorig jaar. Ik zei elke keer dat deze auto beter is, maar we reden wel negentiende en twintigste. Ik moest af en toe op mijn tong bijten, maar het lag vooral aan het gewicht. Er zijn nog steeds dingen die we moeten verbeteren, dat ontken ik niet, maar het was lastig om alle vragen te beantwoorden."

Barcelona

De Williams-bolide is op een flink dieet gezet, maar de wagen is nog altijd veel te zwaar. Albon is daar goudeerlijk over en hij wijst naar de komende races: "We hebben nog steeds last van overgewicht, en niet zo'n beetje ook. Monaco is het minst gevoelig voor gewicht en Canada is het op vier na minst gevoelig, dus dat zijn goede circuits. Barcelona is een ander verhaal. We moeten gewoon maximaliseren totdat we de auto lichter kunnen maken. Er wordt hard aan gewerkt om voor het einde van het seizoen op gewicht te zijn, maar dat wordt zwaar."