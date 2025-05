Carlos Sainz senior bevestigt ambitie om FIA-president te worden

Carlos Sainz senior heeft bevestigd dat hij overweegt om mee te doen met de presidentschapsverkiezingen van de FIA. De Spanjaard is bezig met uitzoeken hoeveel steun hij zou kunnen krijgen in de internationale autosportwereld. Hij heeft het gevoel dat dit het ideale moment is om zich kandidaat te stellen.

Gistermiddag lekte uit dat Sainz senior zou overwegen om deel te nemen aan de presidentschapsverkiezingen van de FIA. Op 12 december wordt in Tasjkent in Oezbekistan de volgende FIA-president gekozen. Huidig president Mohammed Ben Sulayem hoopt op een herverkiezing, maar er heerst veel onvrede over zijn werkwijze. Er werd gezocht naar een tegenkandidaat en die lijkt nu te zijn gevonden in de persoon van rallylegende Sainz.

'Het juiste moment'

De Spanjaard laat aan Motorsport.com weten dat hij zich in het proces bevindt waarbij hij uitzoekt hoeveel steun hij kan krijgen. Hij legt uit waarom hij deze stap wil zetten: "Er zijn heel veel redenen, maar ik race al meer dan veertig jaar en deze sport heeft me alles gegeven."

"Deze kans om president te worden zit al een tijdje in mijn hoofd, maar niet heel serieus, maar nu denk ik dat het het juiste moment is in mijn loopbaan om deze stap te zetten. Ik heb er vertrouwen in dat ik het goed kan doen en dat ik een goed team kan samenstellen om de sport terug te geven wat ze aan mij hebben gegeven."

"Ik heb door de jaren heen veel ervaring opgedaan in deze sport, en ik weet zeker dat ik nieuwe en interessante zaken naar de sport en de automobiele wereld kan brengen."

Belangenverstrengeling?

Sainz' zoon Carlos Sainz junior rijdt voor het team van Williams in de Formule 1. Dit kan direct voor een puntje van kritiek gaan zorgen, want ontstaat er dan geen belangenverstrengeling? Volgens de rallycoureur niet: "Ik heb mijn trackrecord en mensen kennen mij goed genoeg om te weten dat dit geen issue is. Natuurlijk moet ik mij dan terugtrekken bij mijn rol met Carlos en zijn loopbaan, maar dit is gen probleem."

"Hij is geen kind meer, hij rijdt al tien jaar in de Formule 1, en we weten allebei dat onze relatie gaat veranderen als ik doorga met dit project. De FIA is een serieuze entiteit en er zal geen conflict ontstaan."