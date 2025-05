Red Bull kan het vergeten: "Ze hebben de plank misgeslagen"

Het team van Red Bull Racing is op een tegenvallende manier aan het seizoen begonnen. Bij Red Bull hopen ze op een ommekeer, maar Ralf Schumacher ziet het somber in. De analist stelt dat Red Bull de plank heeft misgeslagen.

Red Bull hoopte dit jaar weer een gooi te kunnen doen naar beide titels, maar dat lijkt niet mogelijk te zijn. McLaren is veel sterker, en bij Red Bull moeten ze het vooral hebben van de kracht van Max Verstappen. De Nederlandse regerend wereldkampioen won in Japan, maar heeft het verder zwaar. Hij vraagt om verbeteringen, en bij Red Bull zijn ze hard op zoek naar oplossingen voor de problemen.

Updates in Imola

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher laat weten dat hij een paar positieve punten zag in Miami. In de podcast van de Duitse tak van Sky Sports is hij verder kritisch: "Volgens mij hopen ze volledig op Imola en de updates daar. Ik geloof het niet zo. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het dit jaar nog goed komt. Maar we gaan het zien. Het zou natuurlijk wel spannend zijn voor het WK als ze terugkomen."

Plank misgeslagen

Schumacher vraagt zich hardop af of de updates gaan werken: "Ik denk dat ze in de winter de plank hebben misgeslagen. Ik kan me niet voorstellen waar het nu ineens vandaag zou moeten komen. Er zijn af en toe circuits die beter bij de auto passen. En Max redt het nog met zijn extra klasse. In Japan zaten de auto en de coureur er goed bij, maar dat was het ook wel."

"Ik heb zelden meegemaakt dat een team zoveel problemen heeft en zich dan in de loop van het jaar weer terugknokt. Ze hebben het concept nu gewoon niet goed door. Ik denk dat technisch directeur Pierre Waché iemand is die in theorie de perfecte auto heeft, maar nog steeds niet in staat is om de auto en de coureur te verenigen."