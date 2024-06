Uitslag VT3 Canada: Hamilton snelste in droge training, Verstappen tweede

De derde en laatste vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve is een feit. Op het circuit in de stad Montreal werd de snelste tijd genoteerd door niemand minder dan Lewis Hamilton. De tweede tijd van de sessie staat op naam van Max Verstappen, terwijl George Russell de top drie compleet maakte.

In tegenstelling tot de eerste twee vrije trainingen, was het droog bij de start van de derde vrije training. Alle coureurs maakten van deze gelegenheid gebruik. Onder aanvoering van Max Verstappen kwamen vrijwel alle coureurs direct de baan op. Alleen bij Haas bleven ze iets langer in de pitbox staan.

Code rood

Verstappen kende een lastige vrijdag, hij kampte met motorproblemen waardoor hij een groot deel van de tweede vrije training moest overslaan. Ook nu liep het niet op rolletjes. Verstappen ging wijd in de laatste bocht en hij liet zijn team weten dat zijn sturen al het hele weekend raar aanvoelt. Dat betekende dus dat er werk aan de winkel is.

Guanyu Zhou had het ook enorm lastig. De Chinese coureur schoof de muur in, in de eerste bocht. Hij verloor de macht over het stuur en hij veroorzaakte een rode vlag. Toen de lichten weer op groen schoten, werd het weer druk op de baan. De drukte betekende ook dat de coureurs elkaar tegenkwamen, één van de Haas-coureurs zat bijvoorbeeld Sergio Perez in de weg.

Meters

Max Verstappen ging ook hard door met het maken van meters. Ook zijn teamgenoot Perez deed dat, en hij liet weten dat de grip laag was. Veel zullen ze daar niet aan hebben, want het is de verwachting dat het 'gewoon' weer gaat regenen tijdens de kwalificatie.

In de laatste helft van de training kwamen veel coureurs op de zachte banden de baan op. Er werden een aantal snelle tijden genoteerd, maar Red Bull deed dat nog niet. Verstappen en Perez stonden in de pitbox, en ze leken zich te focussen op een ander runplan.

Wall of Champions

In de slotfase gingen Verstappen en Perez toch op de softs naar buiten. Ze reden een paar pushrondjes, maar de verschillen waren groot. Verstappen was echter niet tevreden, want hij liet zijn team weten dat de auto nog steeds rond sprong. Bij Alexander Albon waren de problemen groter, hij raakte de Wall of Champions en zijn wagen liep de nodige schade op. Hij hobbelde terug naar de pitlane.

Albon was niet de enige coureur die de beroemde muur raakte. In zijn laatste vliegende ronde raakte ook Max Verstappen het beton aan. Hij kan zijn weg wel gewoon vervolgen, en Red Bull zal ook wel tevreden zijn met zijn tweede tijd. Zijn touché met de muur zorgde voor wat minder vrolijke gezichten. Ook bij Ferrari kon men waarschijnlijk niet lachen, want ze hadden een lastige sessie. Charles Leclerc riep zelfs dat ze heel erg langzaam waren.