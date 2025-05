Mega verrassing Antonelli trots op recordbrekende sprintpole

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn eerste succes in zijn nog korte Formule 1-loopbaan behaald. In de sprint kwalificatie in Miami reed hij de snelste tijd, en dat had de jonge Italiaanse Mercedes-coureur niet voor mogelijk gehouden.

Iedereen keek in de sprint kwalificatie naar de McLarens, Max Verstappen en George Russell. Ze zagen er al de hele sessie opvallend snel uit, maar geen van hen greep de sprintpole. De 18-jarige Antonelli ging als een soort raket over het circuit en was sneller dan de rest. Vol verbazing hoorde hij zijn race-engineer in zijn oor zeggen dat hij de sprintpole had gepakt. Bij Mercedes barstte er vervolgens een klein feestje los.

Intense kwalificatie

Antonelli wist niet wat hem overkwam. De Italiaan is de jongste coureur die ooit een sprintpole of een pole heeft gepakt. Na afloop deelde hij zijn eerste reactie met interviewer van dienst Tom Kristensen: "Het was een heel intense kwalificatie. Ik voelde me goed sinds de kwalificatie, en ik had veel vertrouwen bij het ingaan van de kwalificatie."

"Dat laatste rondje was echt groots. Ik wist er alles uit te krijgen. Ik ben echt heel erg blij om deze eerste pole te pakken."

Wat kan Antonelli in de sprintrace?

Morgen kan Antonelli ook gelijk op jacht gaan naar zijn eerste sprintzege. Daar wil hij echter nog niet aan denken. De jonge coureur klonk zeer volwassen: "Het wordt leuk om morgen op de eerste rij te starten. Het zal een beetje een ander gevoel gaan worden, maar ik kan haast niet wachten om te zien wat we kunnen doen in de sprintrace en in de kwalificatie van morgen."

Antonelli zal het zwaar gaan krijgen, want een aantal grote namen starten om hem heen. Hij was net iets sneller dan de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, en regerend wereldkampioen Max Verstappen noteerde de vierde tijd.