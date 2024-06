Williams-coureurs zien kansen in Montreal door slecht weer

Het weer in Canada was onstuimig met veel regen. Dat verstoorde de boel enorm tijdens de eerste vrije trainingen. Voor de Williams-coureurs was dat op zich geen ramp. ''Over het algemeen hadden we een goede oefensessie in VT2 en het was leuk om eropuit te gaan en een beetje risico te nemen", vertelde Alex Albon op de website van zijn team. Albon kon weinig testen op de droogweerbanden.



Toch hoeft dat niet per sé een negatief effect te hebben voor de zaterdag en zondag. “Het lijkt erop dat we dit weekend vergelijkbare omstandigheden zullen hebben, dus ik ben blij dat we wat ronden konden rijden op de slicks en de Inters. De auto voelde sterk aan en op de slicks voelde het zelfs met de DRS gesloten heel goed aan, dus er zeker meer tijdswinst te behalen. Tijdens mijn hele sessie zat ik tussen de vierde en de negende plaats, dus over het algemeen heb ik een positief gevoel voor de zaterdag.''



Teamgenoot Logan Sargeant klonk in eerste instantie wat minder gelukkig over de vrijdag. “Het was duidelijk een enorm verstoorde dag. Als we het geheel bekijken, konden we niet in de juiste droge of natte omstandigheden rijden. Er was misschien een kleine gemiste kans door geen ronden te rijden toen het in VT1 wat natter was.''

"Desalniettemin was het over het algemeen oké als we een paar dingen moesten regelen. Ik denk dat we morgen in een soortgelijk weerpatroon zullen zitten, dus het gaat erom dat we op het juiste moment op de juiste band zitten en de strategie correct krijgen'', sloot de Amerikaan strijdvaardig af.