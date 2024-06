Uitslag VT1 Canada: Norris snelste in compleet verregende training

De eerste vrije training in Canada zit er alweer op. Op het Circuit Gilles Villeneuve in de stad Montreal werd de snelste tijd zojuist genoteerd door Lando Norris. Achter hem stond de naam van Carlos Sainz op de tweede plaats op de tijdenlijst. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Vlak voor de vrije training veranderde de hemel in Montreal in een soort megadouche. Het regende keihard, en er kwamen zelfs hagelstenen uit de lucht. Vlak voor de training werd het echter droog, maar de baan was verre van droog.

Op sommige delen van het Circuit Gilles Villeneuve lagen plassen waar met gemak een complete eendenfamilie kon zwemmen. De wedstrijdleiding besloot de training te starten, maar de pitlane bleef dicht. Dat betekende dus dat de klok begon te lopen, maar de coureurs niet de baan op mochten gaan. Sommige coureurs zaten al in hun cockpit, maar daar bleven ze dan ook zitten.

Groen, rood

Na een iets meer dan twintig minuten gaf de wedstrijdleiding groen licht. De coureurs mochten de baan opgaan, en Lewis Hamilton twijfelde geen moment. Op inters draaide hij de baan op, zwaaide naar de fans en ging hij op zoek naar grip. Al snel volgde er nog een clubje auto's, maar die reden wel op regenbanden.

Valtteri Bottas liet al snel weten dat de regenbanden nogal overbodig waren. Hij wisselde naar inters, en de baan begon vol te stromen. Ook Max Verstappen kwam het circuit op, en de fans kregen eindelijk een beetje actie te zien. Ondanks de vele plassen, stelde Oscar Piastri dat het snel zou gaan opdrogen. Dat betekende echter niet dat het een eitje was. Guanyu Zhou reed door een plas, kreeg last van aquaplaning en raakte de muur. Hierdoor lag de sessie kortstondig stil.

Zachte banden

Toen het licht weer op groen schoot, gingen veel coureurs weer de baan op. Ook Jack Doohan draaide zijn rondjes. De Australiër mocht bij Alpine plaatsnemen in de wagen van Esteban Ocon. Veel snelle tijden werden er niet gereden, maar de coureurs hadden deze rondjes wel nodig. Het is immers de verwachting dat het tijdens de rest van het weekend nog wel een beetje blijft regenen.

Toch was de baan aan het einde zo opgedroogd, dat de teams het aandurfden met de zachte banden. Veel coureurs kwamen naar buiten op deze slicks, en dat zorgde ervoor dat het snelle tijden regende. Er was een droge lijn, en dat zorgde voor veel spektakel. Een aantal coureurs maakten een tripje door het gras, Max Verstappen kwam erachter dat er naast de baan nog wel wat water lag. Valtteri Bottas zorgde nog voor wat spektakel, met een perfecte pirouette.