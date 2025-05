Marko onthult dat vaderschap Verstappen sneller maakt

Max Verstappen pakte gisteravond de pole position in Miami. De kersverse vader reed een uitmuntende sessie, en dat zorgde voor tevredenheid bij Red Bull. Teamadviseur Helmut Marko stelt dat het vaderschap Verstappen zeker niet afremt. Hij wordt er juist sneller van.

Verstappen heeft een speciale week achter de rug. Hij werd vader van dochter Lily en arriveerde daardoor later in Miami. Verstappen kende daarna een teleurstellende sprintrace, waarin hij zwaar werd bestraft na een unsafe release. Hij zette het moment uit zijn hoofd, en reed een prachtige kwalificatie. Hij pakte de pole position, en dat zorgde voor een klein feestje bij zijn werkgever Red Bull.

Verstappen maakte het verschil

Red Bull-adviseur Helmut Marko was er ook zeer tevreden mee. Bij de Duitse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "Max maakte echt het verschil. We hebben de banden iets anders opgewarmd en hij maakte gewoon geen fouten. Als alles samenkomt, kunnen we zelfs voor de McLaren staan. Het gaat erom dat je de banden in leven houdt. Dat is wat hij deed."

"In de kwalificatie voor de sprintrace warmden we de banden te scherp op en toen was er gewoon geen grip meer. Nu werkte het voor honderd procent, zelfs in de derde sector."

Vaderschap maakt Verstappen sneller

Het vaderschap lijkt Verstappen niet af te remmen. Marko concludeert dat Verstappen nu simpelweg gelukkig is. De Oostenrijkse teamadviseur stelt met een grote grijns dat zijn coureur hierdoor is gaan vliegen: "Hij is echt uiterst ontspannen en hij geniet er heel erg van. Hij liet foto's zien van de kleine, met de hond en met de kat. Hij is echt gelukkig, en dat merk je ook. Max is niet drie tienden langzamer, maar twee tienden sneller!"

Met die laatste opmerking verwijst Marko naar de veel gehoorde mythe dat coureurs langzamer worden zodra ze kinderen krijgen.