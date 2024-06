Albon gelooft in grote successen met Williams

Alexander Albon verlengde eerder dit jaar zijn contract bij het team van Williams. De Thaise coureur vertrouwt op de Britse renstal, terwijl zijn naam begin dit jaar ook werd genoemd bij de topteams. Albon droomt zelfs van zeges en titels met zijn werkgever Williams.

Albon wordt gezien als een zeer sterke en stabiele coureur. Hij maakt niet veel fouten, en hij is de kopman van Williams. Albon is vrijwel elk weekend sneller dan zijn teamgenoot Logan Sargeant. Begin dit jaar werd Albons naam genoemd bij meerdere topteams toen de transfercarrousel begon te draaien. Enkele weken geleden werd echter duidelijk dat Albon zijn contract heeft verlengd, waardoor hij in de komende jaren ook voor Williams rijdt.

Williams rijdt momenteel achteraan het middenveld rond, maar ze barsten van de ambities. Ze willen doorgroeien, en Albon deelt die ambitie. In een interview met Total-Motorsport krijgt hij de vraag of hij met Williams races of zelfs titels kan winnen. Zijn antwoord is duidelijk: "Dat kan ik. Het is op dit moment ons doel om regelmatig punten te scoren. Ik denk dat dat volgend jaar wel mogelijk is. Daarna is mijn grote doel het behalen van een podiumplaats en uiteindelijk is het het doel om een Grand Prix te winnen. Maar het duurt nog wel even voor dat gebeurt, tenzij er een gekke race komt. Op korte termijn verwacht ik geen grote veranderingen."