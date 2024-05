Vowles vol vertrouwen: "Er komt nog meer performance aan"

Het team van Williams kende dit jaar een hobbelige start van het seizoen. De Britse renstal aasde op punten, maar pas afgelopen weekend in Monaco werden deze voor het eerst dit seizoen gepakt. James Vowles heeft vertrouwen voor de rest van het seizoen, en hij stelt dat er nog veel performance aankomt.

Williams begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen, maar het lukte elke keer niet. De Britse renstal had pech, kampte met een tekort aan onderdelen en de coureurs raakten regelmatig betrokken bij incidenten. In de krappe straten van Monaco vielen alle puzzelstukjes op hun plek. Alexander Albon reed een stabiele en foutloze race en hij kwam als negende over de streep in het ministaatje.

Williams-teambaas James Vowles was tevreden met het resultaat. De Britse teambaas kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst, zo stelt hij in de debrief op de site van Williams: "Er komt nog veel performance van ons aan. Het is een lang seizoen en we staan nog maar aan het begin. We moeten verder bouwen op wat we nu hebben, en we moeten op de fabriek leren begrijpen wat we in de soort omstandigheden verkeerd deden. Dit weekend hadden we niet alles goed, en dat was ook zo bij eerdere races. Maar we weten wel wat we kunnen verbeteren."