Marko begrijpt Alpine-problemen: "Niet de eerste keer"

Het team van Alpine beleeft momenteel een onrustige periode in de Formule 1. De Franse renstal kent geen goede seizoenstart, en de sfeer tussen de coureurs is niet al te best. Esteban Ocon reed in Monaco tegen Pierre Gasly aan, en dat zorgde voor veel kritiek. Helmut Marko kent deze situatie.

Ocon zorgde afgelopen weekend in Monaco voor de nodige ophef. In de openingsronde probeerde hij zijn teamgenoot Pierre Gasly in Portier in te halen. Dit ging helemaal mis, want hij raakte Gasly op het achterwiel waardoor hij werd gelanceerd. Ocon viel uit, en Alpine had geluk dat er met de rode vlag werd gezwaaid. Teambaas Bruno Famin reageerde furieus en hij stelde dat er consequenties zouden volgen.

Gesprekken

Red Bull-adviseur Helmut Marko kent deze situatie. De Oostenrijker kijkt er op terug en in zijn column voor Speedweek wijst hij naar de geschiedenis van Red Bull: "We hebben bij Red Bull Racing twee keer gehad dat teamgenoten elkaar in de weg reden. Eén keer in 2018 met Ricciardo en Verstappen in Bakoe, en één keer met Vettel en Webber in Turkije. In beide gevallen hebben we beide coureurs naar de fabriek geroepen en het openlijk met ze besproken. We hebben ze duidelijk gemaakt dat dergelijke botsingen met teamgenoten simpelweg niet acceptabel zijn."

Opzet

Marko begrijpt dat men bij het team van Alpine moet ingrijpen. De Oostenrijker toont begrip voor de huidige situatie bij Alpine, maar hij wijst ook naar het feit dat het wel vaker mis gaat bij de Franse renstal: "Het is moeilijk om in zo'n geval maatregelen te nemen, omdat je dan duidelijk opzet moet kunnen bewijzen en dat is niet het geval. De coureur zegt dan dat hij de situatie verkeerd heeft ingeschat, waardoor er geen sprake meer is van opzet. Het probleem met Alpine is echter dat dit niet de eerste keer was, en ik denk dat dit het nog moeilijker maakt."