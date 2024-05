Famin ziet Schumacher als kanshebber voor Alpine-zitje

Het silly season in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren. Veel coureurs lopen uit hun contract, en veel coureurs azen op een zitje. Ook Mick Schumacher aast op een comeback, hij is momenteel reservecoureur bij Mercedes, en Alpine-teambaas Bruno Famin geeft aan dat hij zeker een mogelijkheid is.

Schumacher stond in 2022 voor het laatst aan de start van een Grand Prix. De Duitser beleefde dat jaar een rampzalig seizoen bij Haas en hij kreeg geen nieuw contract. Hij werd opgepikt door Mercedes, en daar fungeert hij sindsdien als reservecoureur. Dit jaar racet Schumacher weer in een wereldkampioenschap. Hij is immers fabriekscoureur bij het Hypercar-project van Alpine in het World Endurance Championship.

Schumacher werd eerder al in verband gebracht met een zitje bij Alpine. Esteban Ocon en Pierre Gasly beschikken immers allebei over een aflopend contract. In Imola sprak Alpine-teambaas Bruno Famin zich uit tegenover de internationale media: "Mick is zeker een van de mogelijkheden, maar dat geldt voor zovelen. Mick zet ongelooflijke prestaties neer in het WEC. Wat er indrukwekkend is, is zijn mindset. Natuurlijk is hij snel, maar ik denk dat iedereen dat al weet. In het WEC is het niet altijd verstandig om snelle rondetijden te rijden, want je werkt met een BoP. Je moet dus voorzichtig zijn met hoe snel je gaat."