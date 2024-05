Vowles stelt dat Sargeant moet vrezen voor zijn toekomst

Het team van Williams maakte eerder deze week bekend dat Alexander Albon zijn contract heeft verlengd. Het is nog niet duidelijk wie volgend jaar zijn teamgenoot is. Logan Sargeant hoopt op een nieuw contract, maar volgens teambaas James Vowles komt zijn zitje in gevaar.

Sargeant heeft dit seizoen nog geen goede dingen laten zien. De Amerikaan debuteerde vorig jaar in de Formule 1, maar ook toen liet hij geen verpletterende indruk achter. Het is dan ook niet vreemd dat er andere coureurs in verband worden gebracht met het zitje. Volgens meerdere geruchten kan Sargeant dit jaar al worden vervangen door het piepjonge Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli.

Williams-teambaas James Vowles geeft toe dat Sargeant moet vrezen voor zijn stoeltje. De Brit stelt dat er in de komende weken nieuws komt over het zitje. Aan Sky Sports laat hij weten dat hij een moeilijk gesprek heeft gevoerd met Sargeant: "Het is heel erg moeilijk om zo'n gesprek te voeren. Maar het is een feit, en dat heb ik al uitgelegd, dat zijn plekje in gevaar komt. Dat is simpelweg aan de hand. Hij moet beter presteren dan hij nu doet. Dit is een meritocratie. Ik help hem tijdens zijn reis, want ik wil dat hij succesvol is. Maar in de tussentijd praten we met een paar andere coureurs, want we willen een goede line-up hebben voor 2025, 2026 en 2027."