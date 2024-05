Marko duidelijk: "Newey is het heilige vuur kwijt"

Het is alweer eventjes bekend dat Adrian Newey het team van Red Bull Racing gaat verlaten. De topontwerper was toe aan een nieuw avontuur, en dat is een flinke tegenvaller voor Red Bull. Helmut Marko baalt van Newey's vertrek, maar hij stelt nogmaals dat er geen domino-effect zal plaatsvinden bij het team.

Het vertrek van Newey was voor niemand een verrassing. De Brit werd in verband gebracht met andere teams, en zijn vertrek lekte een week voor de aankondiging al uit bij Auto, Motor und Sport. De concurrentie ruikt inmiddels bloed, want het vertrek van Newey is een flink verlies voor Red Bull. McLaren-CEO Zak Brown stelde bijvoorbeeld al dat Newey het eerste dominosteentje is dat omvalt bij Red Bull.

Red Bull-adviseur Helmut Marko verwees dat eerder al naar het rijk der fabelen. De Oostenrijkse teamadviseur legt het nogmaals uit in zijn column voor Speedweek: "Ik heb al gezegd dat hij een uitstekende ontwerper is die op de een of andere manier het vuur kwijt is. Ik vind dat persoonlijk heel erg jammer. Maar we hebben door de jaren heen een zeer breed en goed gepositioneerd technisch team opgebouwd, met ervaren mensen zoals Pierre Waché, en jongere mensen zoals Enrico Balbo of Ben Waterhouse. We zijn op alle gebieden goed gepositioneerd en ik zie het als wishful thinking van de concurrentie dat er een domino-effect zal optreden. Tot nu toe zijn daar geen aanwijzingen voor."