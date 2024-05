Maakt 17-jarige Antonelli F1-debuut in Imola?

F1 TV-presentator Will Buxton denkt dat Andrea Kimi Antonelli zijn F1-debuut kan maken voor Williams in Imola. Logan Sargeant zou dan voor de Mercedes-junior plaats moeten maken. Het is een zeer opvallende uitspraak, want om aan een raceweekend in de koningsklasse te mogen deelnemen moet je minimaal 18 jaar zijn. De coureur uit Bologna wordt dat pas 25 augustus. Over superlicentiepunten hoeft Antonelli geen zorgen te maken. Die heeft hij in overvloed.

Buxton had het over 'verschillende bronnen' tijdens de eerste vrije training in Miami maar of zijn collega-journalist Joe Saward daarbij hoort, is niet duidelijk. Saward zei ook dat Antonelli in de Williams binnenkort gaat racen. De bedoeling is volgens Saward om hem te laten rijpen in de koningsklasse bij een kleiner team om dan vanaf 2026 bij Mercedes aan de slag te gaan. In Miami meldden meerdere media dat er dispensatie is aangevraagd bij de FIA en het overkoepelende orgaan heeft dat zojuist bevestigd, aldus Motorsport.com.

Strenge eisen

Of dat mogelijke plannetje met Antonelli gaat lukken is nog maar de vraag. De FIA weigerde in 2022 nog om IndyCar-coureur Colton Herta een superlicentie te geven nadat Red Bull-adviseur Helmut Marko polste om een uitzondering, een zogeheten 'force majeur' (overmacht). De Amerikaan had te weinig punten op zijn licentie, maar kon met goedkeuring van de FIA alsnog het F1-zitje bij AlphaTauri krijgen als potentiële vervanger van Pierre Gasly. Dat feest ging dus niet door.

Het autosportorgaan zei toentertijd: "De FIA ​​bevestigt dat er via de daarvoor bestemde kanalen een onderzoek is ingesteld dat ertoe heeft geleid dat de FIA ​​heeft bevestigd dat coureur Colton Herta niet over het vereiste aantal punten beschikt om een ​​FIA Super Licentie te krijgen."

"De FIA ​​herziet voortdurend haar reglementen en procedures, ook met betrekking tot het in aanmerking komen voor een superlicentie, waarbij de belangrijkste factoren met betrekking tot dit onderwerp veiligheid, ervaring en prestaties in de context van het traject zijn."

Een uitzondering aanvragen vanwege te weinig superlicentiepunten is dus mogelijk, maar vanwege leeftijd is nog niet eerder gedaan tot vandaag.

Verstappen

Max Verstappen was de eerste en de laatste die als 17-jarige mocht debuteren als fulltime Grand Prix-coureur. In 2001 debuteerde de toen 20-jarige Kimi Raikkonen ook met amper openwielervaring in de Formule 1 wat veel opzien baarde, maar blijkbaar was Verstappen een eye opener ​​​​​voor de internationale autosportfederatie om de regels aan te scherpen. Als 17 kan, waarom ook niet jonger? Of gewoon iemand met een zak geld en waardeloze ​race records achter zijn naam, zoals in een ver verleden. De FIA keek opnieuw naar de reglementen en greep in met het oog op kwaliteit en veiligheid. Aan rijdende chicanes en crashende coureurs (door bijvoorbeeld weinig ervaring of talent) heeft niemand wat aan.

Zo moeten coureurs (vanaf 2016) minimaal 18 jaar zijn voordat ze een superlicentie ontvangen en ze dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Daarnaast moeten rijders aantonen dat ze kennis van de reglementen in de Formule 1 hebben. Qua ervaring dienen ze naast een afstand van 300 kilometer bij een Formule 1-test ook minstens twee jaar in de eenzitters gereden hebben. Verstappen ontsprong deze dans omdat hij al een contract op zak had voordat deze FIA-wet inging.

F1-test

Maar misschien heeft de F1-test van Antonelli in de Mercedes-bolide van 2022 op Imola afgelopen maandag en dinsdag zijn kansen vergroot om de FIA te overtuigen. Volgens Motorsport.com maakte de Italiaan indruk in de W13. De PREMA F2-coureur maakte geen fouten en zette veelbelovende tijden op de klok op zowel de harde als zachte band. Zijn snelste ronde was een 1.17.180, gereden met een lege tank onder ideale baancondities. In maart reed Oscar Piastri in de MCL36 uit 2022 een 1.17.890. Echter, vergelijken blijft lastig.

Twijfel

Toch zijn er critici die twijfelen aan deze sensationele overstap. De presentaties in de Formule 2 lijken op papier niet heel uitzonderlijk die een superlicentie op 17-jarige leeftijd rechtvaardigt. Maar ligt dat aan Antonelli of aan zijn team PREMA die zoekende is naar de sweet spot met de nieuwe generatie F2-wagens?

Voor beiden is zeker wat te zeggen. In Bahrein hadden de Italiaan en zijn teamgenoot Oliver Bearman - de F1-sensatie van Saoedi-Arabië - het ontzettend lastig. Maar vanaf het derde weekend in de opstapklasse ging het al een klap beter met Antonelli, op een spin na in de sprintrace met DNF tot gevolg. Met een eerste startrij in Melbourne en een P4 in de hoofdrace op een baan die hij alleen kent van de simulatie of race-spelletjes liet de talentvolle coureur zich echt van voren zien en de daarbij horende progressie. Alleen moet er nog gesleuteld worden aan bandenmanagement, zoals hijzelf zegt, maar met de ruwe snelheid zit het wel snor. De Mercedes-junior maakt het ook de meer ervaren Bearman het direct lastig wat ook in Antonelli's voordeel spreekt. Zeker als debutant die de Formule 3 heeft overgeslagen.

Gevaarlijk precedent

Twijfel of niet. De FIA heeft het hoogste woord. Bij een dispensatie schept het een autosportorgaan een precedent tegen de eigen strenge regels. De kans dat gaat gebeuren, is klein, maar zeg nooit nooit. En anders wachten tot de Grand Prix van Monza. In zijn thuisland. Net zo mooi verhaal. We gaan het zien.