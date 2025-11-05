user icon
McLaren-coureur verwacht F1-debuut van Herta in 2027

McLaren-coureur verwacht F1-debuut van Herta in 2027
  Gepubliceerd op 05 nov 2025 15:24
  4
  Door: Jesse Jansen

Colton Herta begint volgend seizoen aan zijn eerste jaar als Formule 2-coureur. Op deze manier wil hij genoeg superlicentiepunten behalen om in de Formule 1 te belanden. Herta heeft al ervaring in de IndyCar Series. IndyCar-coureur Pato O'Ward heeft zijn mening over de situatie van Herta gegeven. 

Volgens O'Ward heeft Herta de gehele IndyCar op zijn schouders. Herta moet gaan laten zien dat de IndyCar niet zomaar races zijn, maar ook een waardig niveau heeft, net als de Formule 1. 

'Herta heeft erg veel talent'

"Hij is erg getalenteerd. Hij is een geweldige concurrent geweest in IndyCar en ik wens hem het allerbeste", zei O'Ward in een gesprek met RACER. Herta heeft in zijn IndyCar-carrière negen keer gewonnen en is een keer tweede geworden op de ranglijst. De Amerikaan komt volgend seizoen uit voor Hitech. 

"Ik denk dat ik geschokt zou zijn als ik hem in 2027 niet in een Formule 1-auto zou zien zitten. Ik denk niet dat hij deze overstap zou maken als dat niet voor hem mogelijk was", zo oordeelt O'Ward. Herta heeft linkjes met Cadillac en wordt naar alle waarschijnlijkheid daar Formule 1-coureur. Herta moet wel eerst zijn licentiepunten zien te halen. 

Hij vertegenwoordigt de IndyCar

"Ik ben superenthousiast voor hem en ik wil echt dat hij het goed doet, want hij wordt onze vertegenwoordiger in IndyCar. Ik denk dat hij niet alleen zichzelf aan boord heeft. Ik denk dat hij zeker veel mensen heeft die hem aanmoedigen om het goed te doen, buiten het feit dat hij volgend jaar in de Formule 2 rijdt. We willen dat hij de Formule 1 haalt en we willen dat hij het goed doet", zo eindigt O'Ward. 

Colton Herta rijdt volgend seizoen voor Hitech, maar wie zijn teamgenoot wordt is nog niet bekend. Momenteel rijden Luke Browning en Dino Beganovic voor het team van Hitech. Browning is de reservecoureur van Williams en Beganovic heeft al meerdere sessies gereden voor Ferrari.

Larry Perkins

Posts: 61.248

Het is mooi als men bij de IndyCar Herta hoog inschat als hun vertegenwoordiger, als de m.i. middelmatige Yankee dan straks flopt in de F2 en/of de F1, dan kunnen ze aan de overkant van de grote plas niet gaan roeptoeteren dat 'wij' in Europa Herta niet als maatstaf mogen beschouwen...

  1
  5 nov 2025 - 16:56
Reacties (4)

  Larry Perkins

    Posts: 61.237

    Het is mooi als men bij de IndyCar Herta hoog inschat als hun vertegenwoordiger, als de m.i. middelmatige Yankee dan straks flopt in de F2 en/of de F1, dan kunnen ze aan de overkant van de grote plas niet gaan roeptoeteren dat 'wij' in Europa Herta niet als maatstaf mogen beschouwen...

    + 1
    5 nov 2025 - 16:56
    TylaHunter

      Posts: 10.595

      Ik denk een soort Ferruci. Bij vlagen snel, maar zal eerder opvallen wegens risico/idiote moves waar je in Indycar mee weg kan komen omdat die autos best stevig zijn, maar in europa vleugel en ophanging onder de bodem hebt hangen.

      + 0
      5 nov 2025 - 18:13
  Snorremans

    Posts: 108

    Ik wil hem eerst nog wel eens tussen het F2 grut zien. Zou me niks verbazen als hij als een grijze muis in de massa opgaat en moeite heeft om zich te profileren tussen die gasten.

    Niet dat ik Herta zo beroerd vind maar wel over het feit dat ik de Indycar series niet hoog heb zitten.

    Dat Ericsson de Indy 500 kan winnen zegt voor mij wel heel veel.

    + 1
    5 nov 2025 - 17:56
    TylaHunter

      Posts: 10.595

      Dit soort vergelijken slaan natuurlijk nergens op. Want Alonso kon zich niet kwalificeren voor de 500 met al een poging aan ervaring en ik vermoed dat je Alonso alsnog hoger hebt zitten dus je eigen redenatie is een contradictie.

      + 1
      5 nov 2025 - 18:10

