Colton Herta begint volgend seizoen aan zijn eerste jaar als Formule 2-coureur. Op deze manier wil hij genoeg superlicentiepunten behalen om in de Formule 1 te belanden. Herta heeft al ervaring in de IndyCar Series. IndyCar-coureur Pato O'Ward heeft zijn mening over de situatie van Herta gegeven.

Volgens O'Ward heeft Herta de gehele IndyCar op zijn schouders. Herta moet gaan laten zien dat de IndyCar niet zomaar races zijn, maar ook een waardig niveau heeft, net als de Formule 1.

'Herta heeft erg veel talent'

"Hij is erg getalenteerd. Hij is een geweldige concurrent geweest in IndyCar en ik wens hem het allerbeste", zei O'Ward in een gesprek met RACER. Herta heeft in zijn IndyCar-carrière negen keer gewonnen en is een keer tweede geworden op de ranglijst. De Amerikaan komt volgend seizoen uit voor Hitech.

"Ik denk dat ik geschokt zou zijn als ik hem in 2027 niet in een Formule 1-auto zou zien zitten. Ik denk niet dat hij deze overstap zou maken als dat niet voor hem mogelijk was", zo oordeelt O'Ward. Herta heeft linkjes met Cadillac en wordt naar alle waarschijnlijkheid daar Formule 1-coureur. Herta moet wel eerst zijn licentiepunten zien te halen.

Hij vertegenwoordigt de IndyCar

"Ik ben superenthousiast voor hem en ik wil echt dat hij het goed doet, want hij wordt onze vertegenwoordiger in IndyCar. Ik denk dat hij niet alleen zichzelf aan boord heeft. Ik denk dat hij zeker veel mensen heeft die hem aanmoedigen om het goed te doen, buiten het feit dat hij volgend jaar in de Formule 2 rijdt. We willen dat hij de Formule 1 haalt en we willen dat hij het goed doet", zo eindigt O'Ward.

Colton Herta rijdt volgend seizoen voor Hitech, maar wie zijn teamgenoot wordt is nog niet bekend. Momenteel rijden Luke Browning en Dino Beganovic voor het team van Hitech. Browning is de reservecoureur van Williams en Beganovic heeft al meerdere sessies gereden voor Ferrari.