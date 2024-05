Perez sluit Red Bull-implosie na Newey-exit uit

Red Bull Racing maakte eerder deze week bekend dat Adrian Newey het team gaat verlaten. Het nieuws kwam niet uit de lucht vallen, maar het is wel een fikse tegenvaller voor Red Bull. Sergio Perez denkt dat Newey direct impact heeft als hij overstapt naar een ander team.

Newey werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar een andere renstal. Vorige week lekte uit dat hij ging vertrekken bij Red Bull, wat voor nog meer geruchten zorgde. Newey werd in de afgelopen weken in verband gebracht met Ferrari en Aston Martin. Het lijkt er op dat Ferrari een goede kans maakt op de handtekening van de Britse topontwerper.

Impact

Red Bull-coureur Sergio Perez vindt het jammer dat Newey gaat vertrekken. De Mexicaan laat tijdens de persconferentie in Miami weten dat dit niet ideaal is: "Met alles wat hij heeft toegevoegd aan de Red Bull-filosofie, denk ik dat Adrian meteen impact heeft ja, ongeacht naar welk team hij gaat of wat hij gaat doen. Hij is bijzonder slim en ook een harde werker. Het samenwerken met Adrian is veel meer dan alleen het samenwerken met een ontwerper. Hij kan ook invloed hebben op de afstelling van de auto en de strategie. In dat opzicht is het een absolute meerwaarde om hem erbij te hebben tijdens raceweekenden."

Implosie

Perez verwacht niet dat Red Bull veel performance gaat inleveren door het vertrek van Newey. Hij vreest dan ook niet voor een implosie: "Het technische team van ons ziet er nog steeds heel goed uit. Het is een sterke organisatie met Pierre Waché, Enrico Balbo, Ben Waterhouse en een hele groep aerodynamici. In dat opzicht kijken we positief naar de toekomst. Je hebt in het verleden ook al gezien dat grote teams altijd blijven bestaan, ook als er grote namen vertrekken. Het gaat niet om één individu, maar om de hele organisatie. Christian Horner heeft goed werk verricht door het hele team voor te bereiden op de overdracht naar een nieuwe generatie binnen Red Bull."