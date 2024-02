Ochtendupdate Bahrein: Verstappen zorgt voor gefronste wenkbrauwen met dominantie

Vandaag was het eindelijk zover. De auto's gingen de baan op voor de eerste testdag van het jaar. Het draait niet om snelle tijden, maar het maken van zoveel mogelijk meters. Max Verstappen slaagde met vlag en wimpel voor deze opdracht.

George Russell stuurde even voor 8 uur Nederlandse tijd zijn Mercedes naar de uitgang van de pitlane. Toen de lichten op groen sprongen, kwam de Brit als eerste de baan op. Alle aandacht bij Mercedes ging uit naar de voorvleugel, dit onderdeel zorgden immers voor de nodige vragen bij de andere teams. Het lijkt er echter op dat het onderdeel is goedgekeurd door de FIA.

Als de brandweer

Ook Max Verstappen kwam direct de baan op in Bahrein. De Nederlander kende een hobbelige start van de dag, want niet alles werkte naar wens voor de regerend wereldkampioen. Daarna ging hij als de brandweer en verbrak hij een aantal keer de snelste rondetijd van dat moment. Vanzelfsprekend draait het daar niet om, maar het geeft de burger wel moed. Verstappen reed daarnaast ook een groot aantal rondjes. Hij kan dit aantal alleen maar gaan uitbreiden, want hij zit vanmiddag ook achter het stuur.

Problemen

Niet iedereen volbracht de ochtend zonder problemen. George Russell stond geruime tijd in de pitlane, maar volgens Mercedes waren er geen grote problemen. Ook bij het team van Haas waren er probleempjes, maar dat had niet teveel effect op de productiviteit van de Amerikaanse renstal. Voor het team van Williams waren de problemen veel groter, want Alexander Albon moest zijn auto naast de baan parkeren. Volgens het team ging het om simpele betrouwbaarheidsproblemen, maar mogelijk was er meer aan de hand.