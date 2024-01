Steiner baalt: "Niet de kans gehad om afscheid te nemen"

Het team van Haas nam vorige week afscheid van teambaas Günther Steiner. De Italiaan kreeg geen contractverlenging en hij werd vervangen door Ayao Komatsu. Steiner reageerde sportief, maar hij baalt wel van het feit dat hij geen afscheid mocht nemen van zijn werknemers.

Vorige week werd duidelijk dat de positie van Steiner bij het team van Haas onder druk stond. Nadat de eerste geruchten naar buiten kwamen, kwam Haas later op de dag met een officieel persbericht waarin het vertrek van Steiner werd aangekondigd. Steiner stelde dat hij in de kerstvakantie op de hoogte werd gesteld van zijn vertrek, hij mocht alleen geen afscheid nemen van de mensen waarmee hij jarenlang werkte.

Het feit dat hij zijn mensen geen gedag mocht zeggen, doet Steiner veel pijn. De Italiaan was afgelopen weekend aanwezig bij de beurs Autosport International en daar pakte hij zijn momentje: "Ik heb niet de kans gehad om een paar mensen te bedanken toen ik Haas verliet. Ik wil graag alle teamleden bedanken, want ik kan geen fatsoenlijk afscheid nemen toen ik vertrok. Dus dan doe ik dat op deze manier. Ik wil daarnaast ook alle fans bedanken die ons hebben gesteund toen ik daar was. Ik ben ze allemaal enorm dankbaar."