Marko blijft Red Bull voorlopig trouw

Helmut Marko speelt nog steeds een belangrijke rol binnen het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse adviseur was dit jaar regelmatig het onderwerp van gesprek. Hij deed geheimzinnig over zijn toekomst, maar nu heeft hij bevestigd dat hij gewoon aanblijft bij Red Bull.

Marko wees in de afgelopen maanden regelmatig naar zijn contract dat eind 2024 afloopt. De ervaren Oostenrijker speelt een belangrijke rol binnen het team en hij was een goede vriend van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Toen Mateschitz overleed en zijn opvolgers de touwtjes in handen kregen, ontstond er twijfel aan Marko's toekomst. Aan die twijfel is nu een einde gekomen.

Marko heeft namelijk een meeting gehad met de top van Red Bull. Hij maakt in gesprek met zijn landgenoten van OE24 niet duidelijk of zijn contract is verlengd, maar hij blijft Red Bull wel trouw: "Ja, het gesprek is positief verlopen en alles gaat gewoon door zoals gepland." Marko denkt ook niet dat de extreemlange kalender in 2024 te veel voor hem wordt: "Ik heb daar geen stress door. Als ik iets heb van 'wat een uitdaging', dan was het een ander verhaal. Ik zeg ook tegen mijzelf dat Australië een mooi land is, dus ik kijk al uit naar Melbourne. Het hele weekend volle bak voor Red Bull, daar geniet ik van."