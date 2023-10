Williams geeft update: Sargeant kampte met extreme uitdroging

De Qatarese Grand Prix van vandaag was een extreem zware race. De hitte zorgde ervoor dat de coureurs het fysiek heel zwaar hadden. Logan Sargeant viel zelfs uit omdat hij helemaal kapot was. Zijn werkgever Williams heeft aangegeven dat het weer goed gaat met de Amerikaanse coureur.

Sargeant liet tijdens de race aan zijn team weten dat hij zich niet goed voelde. Het team van Williams nam geen enkel risico en ze gaven aan dat hij mocht uitvallen als hij zich echt niet goed voelde. Sargeant, waarvan bekend is dat hij niet drinkt tijdens de races, stuurde zijn wagen naar binnen en hij moest uit zijn auto worden geholpen. Williams liet daarna weten dat hij in orde was. Sargeant was niet de enige die het zwaar had, Lance Stroll ging bijvoorbeeld bijna out toen hij uit zijn auto stapte.

In een bericht op sociale media laat Williams weten dat het inmiddels weer goed gaat met Sargeant. Ze melden dat hij tijdens de race last had van extreme uitdroging en dat hij eerder deze week met griepachtige verschijnselen kampten. De dokters hebben hem bekeken en ze geven aan dat hij groen licht heeft gekregen en dat hij geen verdere medische checks nodig heeft. Volgens Williams werd ook Alexander Albon naar het medische centrum gebracht omdat hij extreem veel last had van de hitte. Ook hij mocht daarna weer naar zijn team vertrekken.