Antonelli supertrots op eerste F1-podium: "Het was zó stressvol!"

Andrea Kimi Antonelli pakte in de hectische Grand Prix van Canada zijn eerste podiumplaats uit zijn nog prille F1-loopbaan. De jonge Italiaan was supertrots, maar gaf wel eerlijk toe dat hij een stressvolle race achter de rug had.

Antonelli begon de race op de vierde plaats, maar bij de start stak hij direct de McLaren van Oscar Piastri voorbij. Antonelli's podiumplek kwam daarna amper in gevaar en hij reed een zeer stabiele en sterke Grand Prix. Na afloop moest hij vrezen voor een straf, maar de stewards gaven hem slechts een waarschuwing voor een foutje achter de Safety Car na de finish.

Trotse coureur

Vlak na de race liet Antonelli weten dat hij opgelucht was: "Het was enorm stressvol, maar ik ben heel erg blij! Ik had een goede start, en wist de derde plek te pakken. En ja, toen bleef ik daar rijden. In de laatste stint pushte ik iets te hard achter Max (Verstappen, red.) en dat kostte me mijn linker voorband. Ik had het lastig op het einde, maar ik ben blij dat ik het podium heb kunnen pakken."

Prachtige inhaalactie

Antonelli werd enthousiast toegejuicht door de aanwezige fans op het Circuit Gilles Villeneuve. Vooral zijn inhaalactie op Piastri was indrukwekkend: "Ik bedoel, ik had een goede launch en wist naast hem te komen. In de bocht probeerde ik zoveel mogelijk snelheid vast te houden. Toen kwam ik naast hem te rijden in bocht 2, en wist ik dat ik een kans had in bocht 3. Ik ben heel blij dat het lukte."

Is Mercedes terug aan kop?

Mercedes lijkt weer terug te zijn aan kop, en daar is Antonelli zeer blij mee: "Ik bedoel, dat is ons doel. Maar ja, deze baan was zeker goed voor ons. De auto is al het hele weekend geweldig. Hopelijk kunnen we dat momentum vasthouden in de komende races."