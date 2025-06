Horner reageert woedend op provocaties van Russell

Het team van Red Bull Racing tekende na afloop van de Grand Prix van Canada een protest aan tegen George Russell. De stewards wezen het protest af, maar Christian Horner laat wel duidelijk weten hoe hij over het gedrag van Russell denkt.

Russell won afgelopen weekend op relatief eenvoudige wijze de Canadese Grand Prix. De Mercedes-coureur kon Max Verstappen achter zich houden, maar haalde wel een aantal vreemde trucjes uit achter de Safety Car. Hij ging dichtbij de Safety Car rijden, en voerde daarna ook een braketest uit. Verstappen schrok zich wild, maar stelde na afloop dat hij begreep wat Russell aan het doen was.

Bij zijn team Red Bull dachten ze hier heel anders over, en ze tekenden een protest aan tegen Russell. Ze vonden dat hij te dicht achter de Safety Car ging rijden, en dat hij gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Urenlang stond de uitslag van de Grand Prix niet vast, waarna de stewards lieten weten dat ze niet mee gingen in de argumentatie van Russell.

Grapjes over Verstappen

De Brit had op zaterdag voor de nodige irritatie gezorgd bij Red Bull-teambaas Christian Horner. Na afloop van de kwalificatie had Russell een aantal grapjes gemaakt over een mogelijke schorsing van Verstappen. Hij weet immers ook dat Verstappen nog één strafpunt nodig heeft voor een schorsing.

Helder voor Horner

Horner vond dit geen leuke grapjes. De Red Bull-teambaas gebruikte het in zijn redenatie toen hij het protest probeerde uit te leggen aan de internationale media: "Zoals je kon horen bij de uitspraken van George in de media, was het heel erg duidelijk wat zijn doel hier was. Ik denk dus niet dat dit als een verrassing moet komen."

Horner liet eerder al weten dat Red Bull voor de Grand Prix naar de stewards was gestapt. Dit was een soort bescherming voor Verstappen, want Red Bull legde aan de FIA uit dat zijn concurrenten hem mogelijk tot een overtreding konden dwingen.