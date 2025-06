Max Verstappen speculeert over ideale teamgenoten voor Le Mans-debuut

Max Verstapen maakt er geen geheim van dat hij ooit wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. De Nederlander maakt werk van zijn droom, en legt grappend uit dat hij al wat teamgenoten op het oog heeft.

Verstappen draait er niet omheen: hij wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. De Nederlander nam recent deel aan een GT3-test op de Nürburgring Nordschleife, en hij werd direct in verband gebracht met een deelname aan de 24-uursrace op de Groene Hel. In de GT3-klassen is zijn eigen team ook actief, coureurs Thierry Vermeulen, Chris Lulham en Harry King besturen hier de auto's.

Zware rijders

De kans is klein dat deze coureurs samen met Verstappen een Hypercar kunnen besturen op Le Mans. Bij Viaplay speculeert Verstappen lachend over mogelijke teamgenoten: "Ik heb al veel vrienden die al meedoen. We hebben het er dan wel vaker over. Ik weet wel dat ik één van de zwaarste rijders ben, dus ik heb minimaal twee lichtere coureurs naast me nodig!"

Mogelijke teamgenoten

Eerder werden de namen van Nico Hülkenberg en Fernando Alonso al genoemd, maar Verstappen heeft een andere goede kandidaat op het oog: "Nyck de Vries is natuurlijk best licht. Nyck gaat altijd hard, en het maakt dan niet uit of het Le Mans is of een ander circuit. Dat is wel fijn om als teamgenoot te hebben. Er zijn wel heel veel goede mogelijkheden! Ik kan er wel maar die in de auto zetten, dus dat wordt wel lastig!"

De interviewer van Viaplay grapt dat Giedo van der Garde misschien een goede optie is. Lachend wijst Verstappen of een probleempje: "Giedo is toch gestopt? Het is heel moeilijk om dat nu te beslissen. Fantaseren mag wel. Ik denk er zelf ook over na. Als de plannen wat duidelijker zijn, kom je er ook makkelijker uit."