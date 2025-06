Wolff jubelt na topweekend Mercedes: "Enorme opluchting!

Het team van Mercedes kende een geweldig raceweekend in Canada. George Russell schreef de race op zijn naam, terwijl Andrea Kimi Antonelli derde werd. Teambaas Toto Wolff is trots op zijn coureurs, en stelde dat het voelt als een beloning voor al het harde werk.

Russell begon de Canadese Grand Prix op de pole position. Hij maakte geen fout, en behield de leiding bij de start, zijn zege kwam daarna niet meer in gevaar. Antonelli haalde bij de start de McLaren van Oscar Piastri in, en wist de jagende Australiër daarna de hele race achter zich te houden. Hierdoor pakte hij zijn eerste podiumplaats uit zijn prille F1-loopbaan.

Enorme opluchting

Mercedes-teambaas Toto Wolff was trots op de prestaties van zijn coureurs. Vol vreugde sprak hij zich uit bij Sky Sports: "We hebben de race de hele tijd onder controle gehad. George reed briljant, en Kimi bezweek niet onder de druk. Dat deed hij zelfs niet met een McLaren vlak achter zich."

Voor het eerst in lange tijd mocht Mercedes weer met twee coureurs naar het podium. Voor Wolff voelde dit als een enorme opluchting: "Het is alweer een tijdje geleden dat wij dat hebben meegemaakt, en daarom is iedereen zo enorm verheugd. Dit voelt als een beloning voor het harde werk voor het gehele team."

Trots op Russell

Wolff was ook heel erg blij voor Russell: "George zit natuurlijk al een paar jaar in de Formule 1, maar ik denk dat dit resultaat een deel van de pech en mindere prestaties van de afgelopen tijd goedmaakt. Ik denk dat dit hem meer vrijheid zal geven. Dit soort resultaten doen ook heel erg veel met een coureur. Maar hij heeft dat absoluut verdiend."

Russell staat nu op de vierde plaats in het wereldkampioenschap met 136 WK-punten, Max Verstappen staat derde met 155 WK-punten.